U prvom planu: Savo Minić

Izvor:
ATV
'U prvom planu' ovog utorka je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
Razgovaraćemo o prioritetima Vlade, investicionom ciklusu u Republici Srpskoj, infrastrukturnim projektima, strateškom planu Vlade, ulaganju u lokalne zajednice, vezama Srpske i Srbije i međunarodnim vezama.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorak 20 časova i 10 minuta.
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