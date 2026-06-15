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U prvom planu: Savo Minić

Izvor:

ATV

15.06.2026 11:10
У првом плану: Саво Минић
Foto: atv

'U prvom planu' ovog utorka je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Razgovaraćemo o prioritetima Vlade, investicionom ciklusu u Republici Srpskoj, infrastrukturnim projektima, strateškom planu Vlade, ulaganju u lokalne zajednice, vezama Srpske i Srbije i međunarodnim vezama.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorak 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U prvom planu

Savo Minić

Dragana Rajić

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