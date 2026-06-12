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Biznis klub: Najaktuelnije biznis teme

Izvor:

ATV

12.06.2026 17:33
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

'Biznis klub' i u novom izdanju otvara aktuelna ekonomska i biznis pitanja.

Šta za privredu znači gradnja nove dionice auto-puta Bijeljina- Brčko?

Zbog čega je značajan proces digitalne transformacije Poreske uprave?

Kako se vještačka inteligencija odnosi na firme?

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Biznis klub

Marijana Iveljić

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