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Bitno: Britanski Dom lordova o BiH

Izvor:

ATV

11.06.2026 15:35
Битно: Британски Дом лордова о БиХ
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o raspravi Doma lordova Parlamenta Velike Britanije o stanju u BiH.

Za 'Bitno' govore: Obrad Kesić, politički analitičar i ambasador i Šef misije BiH pri EU, Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske i Dragomir Andan, bivši direktor Policije Republike Srpske.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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Bitno

ATV

Slobodan Župljanin

Dragomir Andan

Dejan Rauš

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