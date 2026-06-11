Bitno: Britanski Dom lordova o BiH

Izvor:
ATV
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o raspravi Doma lordova Parlamenta Velike Britanije o stanju u BiH.
Za 'Bitno' govore: Obrad Kesić, politički analitičar i ambasador i Šef misije BiH pri EU, Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske i Dragomir Andan, bivši direktor Policije Republike Srpske.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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