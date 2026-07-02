Policija reagovala zbog klima-uređaja: Francuzi se spremaju za novi toplotni talas

Građani Francuske se pripremaju za novi toplotni talas, a u četvrtak su ispred supermarketa zabilježene velike gužve, koje su nastale zbog jeftinih klima-uređaja.

Stotine građana okupili su se ispred prodavnica trgovačkog lanca Lidl u Parizu i okolini kako bi pokušale kupiti prenosne rashladne uređaje koji su bili dostupni već od 179 evra. U isto vrijeme, slični uređaji u drugim prodavnicama koštaju i više od 1.200 evra.

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Velika potražnja izazvala je haotične scene. Prema navodima francuskih medija, na pojedinim lokacijama došlo je do naguravanja, prepirki i glasnih rasprava među kupcima, zbog čega je policija morala intervenisati u najmanje dvije prodavnice.

Jedan od građana, Mousa Traore, rekao je da je više od sat vremena čekao u redu zajedno s oko 200 ljudi ispred manje Lidlove prodavnice, piše 24France.

"Rečeno nam je da imaju samo dva klima-uređaja. Onda je došla policija i saopšteno nam je da više nema nijednog. Mislim da su ih policajci uzeli", rekao je kroz smijeh.

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Francuska se posljednjih sedmica suočava s ekstremno visokim temperaturama, a meteorolozi upozoravaju da se uskoro očekuje novi toplotni talas. Upravo zbog toga brojni građani pokušavaju na vrijeme osigurati rashladne uređaje, što je dovelo do nestašica i velikih gužvi u prodavnicama, prenosi RadioSarajevo.