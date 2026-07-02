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Ubila ga zbog dostave pice: Stradao mladić koji je htio da zaprosi djevojku

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 22:32

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Саобраћајна несрећа разлупано стакло
Foto: Pexels/Artyom Kulakov

Rozi Hanson (21) osuđena je pred Sudom u Mejdstonu na 16 mjeseci zatvora uslovno, nakon što je u januaru 2024. godine, vozeći dostavu pice velikom brzinom, usmrtila 27-godišnjeg Rajana Filipsa u Širnesu, u engleskoj grofoviji Kent.

Sud je utvrdio da je Hansonova vozila između 54 i 68 milja na čas (87 do 109 km/h) na dionici gdje je ograničenje bilo 40 milja na čas (64 km/h). Ona je u jednom trenutku izgubila kontrolu nad automobilom, popela se na trotoar i udarila Filipsa i njegovu djevojku Sofi Rou.

Filips je zadobio teške povrede glave od kojih je preminuo na licu mjesta, dok je njegova partnerka prošla s povredama nogu.

Kobna vožnja završila smrću mladića

Prema navodima tužilaštva, Hansonova je nakon nesreće policiji rekla da je pokušala da izbjegne mačku koja joj je istrčala na put, zbog čega je naglo skrenula.

Međutim, analiza podataka sa njenog mobilnog telefona i vještačenje pokazali su da je upravo prevelika brzina, u kombinaciji s naglim manevrom, dovela do gubitka kontrole nad vozilom.

Sudija Džulijan Smit naglasio je da je tragičan gubitak života posljedica njenog načina vožnje.

„Jurnjava kako bi se što prije dostavila pica je glupa, iako nije bila zlonamjerna“, dodao je sudija Smit.

Planirao da zaprosi djevojku

Tokom suđenja otkriveno je da su Rajan Filips i Sofi Rou te večeri krenuli u restoran kako bi proslavili njegov uspješno završen pripravnički staž za IT tehničara.

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Njegova djevojka je u potresnoj izjavi navela da joj je Rajan samo noć prije tragedije rekao da planira da počne štedjeti za vjerenički prsten i da je bio presrećan zbog novog posla koji ga je čekao.

„Namjeravala sam da provedem ostatak života s njim. Bio je sve što sam imala“, rekla je Rou pred sudom.

Uslovna kazna i zabrana vožnje

Sud je Hansonovoj izrekao kaznu od 16 mjeseci zatvora uslovno na dvije godine, uz obavezu da odradi 220 sati društveno korisnog rada.

Osim toga, izrečena joj je trogodišnja zabrana upravljanja motornim vozilima, nakon koje će morati da položi prošireni vozački ispit kako bi ponovo stekla vozačku dozvolu.

Hansonova je u pismu pročitanom na sudu izrazila duboko kajanje, poručivši porodici stradalog da bi u sekundi vratila vrijeme kada bi to bilo moguće. Sud je ocijenio da ona pokazuje iskreno kajanje i da postoji realna mogućnost njene rehabilitacije, prenose Nezavisne.

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Crna hronika

Saobraćajna nesreća

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