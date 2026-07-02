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Dječak (11) kamionom uletio među budističke vjernike, ima mrtvih

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 21:41

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Дјечак (11) камионом улетио међу будистичке вјернике, има мртвих
Foto: Printskrin/Jutjub

Jedan dječak (11) kamionetom je naletio na grupu budističkih vjernika koji su bili na hodočasničkom pješačenju na sjeveroistoku Tajlanda. U nesreći je poginulo devet osoba, objavili su lokalni zvaničnici.

Na hodočašću je učestvovalo ukupno 35 vjernika iz pokrajine Mukdahan, oko 600 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Bangkoka. Petorica su poginula na mjestu nesreće, dok su još četvorica preminula u bolnici.

Prema podacima pokrajinske uprave, 13 vjernika je hospitalizovano, a trojica su u kritičnom stanju. Grupa je krenula na pješačenje dugo 260 kilometara prema pokrajini Ubon Ratčatani svega pola sata prije nesreće.

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Snimak nadzorne kamere koji je objavila lokalna spasilačka služba „Ruam Jai Mukdahan Rescue Association“ prikazuje vjernike kako hodaju jedan iza drugog pored puta, neposredno prije nego što je kamionet naletio na njih.

Policija je saopštila da je dječak zadržan i da će biti ispitan nakon dolaska službenika državne službe za zaštitu djece. Uzrok nesreće još se istražuje. Policija je navela da su vjernici ispričali kako su vidjeli vozilo koje je krivudalo putem prije nego što je sletjelo i udarilo u skupinu vjernika, prenosi Telegraf.

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nesreća

hapšenje

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