Šok na granici: Pokušao da napusti zemlju sa djevojkom u koferu

Na graničnom prelazu Sukobin-Murićani, između Albanije i Crne Gore, albanska policija je uhapsiha državljanina Francuske. On je osumnjičen za pokušaj ilegalnog prebacivanja tajlandske državljanke iz Albanije.

Prema policijskim navodima, uhapšen je dvadesetšestogodišnji Tom Hak, francuski državljanin.

Tokom pregleda njegovog vozila na graničnom prelazu, službe granične policije pronašle su kofer na zadnjem sjedištu, u kome je bila sakrivena tajlandska državljanka. Sumnja se da je pokušano njeno ilegalno izvlačenje sa teritorije Republike Albanije.

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Iz prvih istražnih radnji, čini se da je namjera francuskog državljanina bila da preveze tajlandsku državljanku preko teritorije Crne Gore, a zatim Hrvatske, sa konačnim odredištem Francuska, izbegavajući zakonske procedure prelaska i ulaska u te zemlje.

Prema saopštenju policije, nakon utvrđivanja slučaja, francuski državljanin i tajlandska državljanka su uhapšeni, dok je mjesto incidenta obezbijeđeno i istražne radnje se nastavljaju kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja.

(Telegraf.rs)