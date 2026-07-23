Agent Tajne službe suspendovan nakon curenja informacija o Vensu

Agent Tajne službe SAD, koji je bio dio obezbjeđenja potpredsjednika Džej Di Vensa, nalazi se pod internom istragom i suspendovan je s dužnosti zbog navodnog odavanja informacija za novinski tekst koji je sadržavao detalje o Vensovom putovanju, rekao je izvor za Si-En-En.

Drugi izvor takođe je naveo da su zvaničnici identifikovali osobu za koju se vjeruje da je odavala informacije o Vensu.

Tajna služba potvrdila je istragu u saopštenju objavljenom u četvrtak ujutro, iako nije precizirala šta je tačno agent osumnjičen da je otkrio.

„Član Odjeljenja za zaštitu potpredsjednika predmet je administrativne istrage i potencijalne krivične istrage, koja uključuje navode o ugrožavanju operativne i informacione bezbjednosti“, rekao je šef komunikacija Tajne službe Entoni Guljelmi u saopštenju.

„Iako nećemo komentarisati pojedinosti ovog slučaja, jedan princip je nedvosmislen: svako ponašanje koje narušava povjerenje između štićene osobe i njenog zaštitnog tima u osnovi je nespojivo sa našom misijom i neće biti tolerisano.“

Tajna služba dodala je da „svako ponašanje koje potencijalno ugrožava bezbjednost štićene osobe neće biti tolerisano“.

Provjeru sprovodi Odjeljenje za unutrašnje poslove agencije, rekao je prvi izvor, a za sada nije jasno da li bi mogle biti izrečene administrativne sankcije ili podignute krivične prijave.

Tekst sadržavao detalje Vensovog putovanja sa sinom

Zaposleni je osumnjičen da je bio izvor za nedavni tekst portala "MS NOW" o agentima iz Vensovog obezbjeđenja koji su bili nezadovoljni zbog opterećenja koje je potpredsjednikov lični raspored putovanja nametnuo njegovom bezbjednosnom timu. Kao dio svog izvještavanja, "MS NOW" je opisao i Vensovo planirano putovanje, uključujući let sa sinom helikopterom marinaca na čas golfa – planove koji su kasnije otkazani.

Dugo je postojala zabrinutost u bezbjednosnim službama i vojsci zbog izazova koje Vensov često nepredvidiv lični i profesionalni raspored putovanja predstavlja za stotine pripadnika obezbjeđenja i logistike koji podržavaju njegovo kretanje, rekli su izvori za Si-En-En. Problem je bio posebno izražen u Tajnoj službi, koja se suočava sa nedostatkom osoblja, zbog čega agenti rade duže smjene na poslovima zaštite visokog rizika, gdje ima vrlo malo prostora za greške, naveli su izvori.

Zvaničnici Bijele kuće bijesni

Međutim, tekst "MS NOW" privukao je pažnju zvaničnika Tajne službe, FBI-ja i Bijele kuće, koji su bijesni zbog operativnih detalja objavljenih u medijima, rekao je prvi izvor.

Zvaničnik Bijele kuće osudio je curenje informacija o kretanju potpredsjednika kao „izdajničko“, dodajući da su potpredsjednik i njegova porodica bili zabrinuti zbog tih otkrića i onoga što ona mogu da znače za njihovo obezbjeđenje.

Bivši agent rekao je za Si-En-En da curenje informacija otkriva „unutrašnju ranjivost unutar Tajne službe“ koja predstavlja operativni bezbjednosni rizik, prenosi b92.

„Objavili ste kretanje dvoje štićenih lica, od kojih je jedno maloljetno, i time ste ih stavili u žižu javnosti. Cijela svrha je da ih držite podalje od pažnje“, rekao je bivši agent, dodajući: „Ovo je nemar najvišeg stepena.“

Tekst "MS NOW" naveo je da je postojao „rastući problem sa moralom“ u timu agenata zaduženih za Vensa i njegovu porodicu. Agenti su, kako se navodi, bili frustrirani zahtjevima za putovanja u posljednjem trenutku, zbog čega su morali da otkazuju slobodne dane ili mijenjaju druge privatne planove.

Takođe se navodi da je plan korišćenja vladinog helikoptera za odlazak na čas golfa neobičan, uz napomenu da su sadašnji i bivši nadzornici Tajne službe rekli da za to nema presedana i da su „raniji potpredsjednici izbjegavali korišćenje tako skupih državnih pogodnosti radi prilagođavanja rasporeda svoje djece“.

Portparol "MS NOW" nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada se administracija Donalda Trampa zaklela da će se obračunati sa onim što smatra neovlašćenim odavanjem informacija medijima.

Ranije ovog mjeseca, četvorici novinara Njujork tajmsa uručeni su sudski pozivi da svjedoče pred velikom federalnom porotom u okviru istrage o njihovom izvještavanju o bezbjednosnim karakteristikama novog predsjedničkog aviona koji je predsjedniku Donaldu Trampu poklonila država Katar.

Šefica kabineta Suzi Vajls, Trampova najbliža saradnica, i direktor FBI-ja Kaš Patel lično su pomogli u organizovanju te istrage, a od pojedinih zvaničnika zatraženo je da predaju svoje telefone istražiocima u prostorijama Bijele kuće, rekli su izvori upoznati sa tim slučajem ranije za Si-En-En.