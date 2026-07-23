Društvene mreže oduzimaju čar putovanjima: Turisti stižu na destinaciju bez osjećaja iznenađenja

TikTok, Instagram i druge društvene mreže omogućavaju nam da prije polaska na odmor upoznamo skoro svaki kutak destinacije koju želimo da posetimo. Iako to može biti korisno kada pravite plan putovanja, postoji i druga strana medalje - uzbuđenja od posjete novog mjesta gotovo da više i nema.

Nekada je jedan od najuzbudljivijih dijelova putovanja bio trenutak kada prvi put ugledate ulicu, trg, plažu ili znamenitost o kojoj ste do tada samo slušali. Danas je taj osjećaj sve ređi, jer većina nas pre polaska detaljno istražuje destinaciju, a društvene mreže nas neprestano zasipaju fotografijama i video-snimcima najpoznatijih mjesta.

Iako internet i društvene mreže olakšavaju planiranje putovanja, pronalaženje smještaja, javnog prevoza i lokalnih atrakcija, sve više ljudi smatra da upravo zbog toga nestaje element iznenađenja koji je nekada bio jedan od najljepših dijelova putovanja. Istraživanje sprovedeno među oko 10.000 putnika iz Evrope, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i Latinske Amerike, pokazuje da se ovaj nedostatak uzbuđenja sve jasnije primećuje.

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Čak 68 odsto ispitanika izjavilo je da im je destinacija koju su prvi put posjetili već delovala poznato jer su prije putovanja pogledali veliki broj fotografija i video-snimaka na internetu. Pored toga, 74 odsto turista priznalo je da toliko temeljno istražuje destinaciju prije polaska da im po dolasku ostaje vrlo malo istinskih iznenađenja.

Još 64 odsto ispitanika reklo je da već prepoznaje znamenitosti, trgove i vidikovce kao da su ih već više puta posjetili, zahvaljujući sadržaju koji su prethodno vidjeli na društvenim mrežama.

Kako ponovo unijeti dozu iznenađenja u putovanje

Iako je teško potpuno izbjeći informacije koje algoritmi svakodnevno plasiraju, postoji nekoliko načina da putovanje ponovo dobije dozu spontanosti. Na primjer, umjesto beskrajnog pregledanja TikToka, Instagrama ili razgovora sa AI četbotovima, stručnjaci preporučuju korišćenje klasičnih turističkih vodiča. Mnogi od njih pružaju dovoljno informacija za planiranje putovanja, ali ne prikazuju svaki detalj destinacije.

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Pored toga, iako djeluje kao pomalo zaboravljena navika, razgovor sa lokalnim stanovništvom i drugim putnicima i dalje je jedan od najboljih načina da otkrijete zanimljiva mjesta koja se rijetko pojavljuju na društvenim mrežama.

Osim turističkih centara, dobar izvor preporuka čak mogu biti i barovi, naročito oni u hotelima, gdje putnici često razmjenjuju iskustva i utiske.

Da li to znači da treba putovati bez plana

Sve ovo ne znači da treba potpuno odustati od planiranja. Turističke mape i klasični vodiči uvijek mogu poslužiti kao orijentir i pomoći da pronađete istorijske četvrti, muzeje ili dijelove grada poznate po dobrom noćnom životu. Međutim, stručnjaci savjetuju da telefon ponekad ipak ostane u džepu, a pažnja bude usmjerena na okruženje, jer upravo tada najčešće nastaju najljepša putnička iskustva.

I naravno, čak i ako putovanje isplanirate, uvijek možete biti i pomalo spontani - šetnja bez cilja ili izvan okvira unapred isplaniranih okvira može vas odvesti do skrivenog kafića, restorana, malog muzeja ili neke neobične ulice za koju ne biste ni znali da ste se osljanjali isključivo na preporuke sa interneta prenosi "Juronjuz".

(rt balkan)