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Oglasio se Vašington: Iran ne kontroliše Ormuski moreuz

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 10:43

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Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Centralna komanda SAD negirala je tvrdnje Irana da u potpunosti kontroliše ulaz i izlaz iz Ormuskog moreuza.

"Iran ne kontroliše Ormuski moreuz. Taj međunarodni plovni put ostaje otvoren bez obzira na prijetnje i napade koje vrši Revolucionarna garda Irana", navedeno je na "Iks" nalogu Komande.

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U objavi se ističe da trgovački brodovi nastavljaju da koriste Ormuski moreuz uz vojnu podršku SAD.

"Američke snage su od početka maja pomogle posadama više od 900 brodova da prođu kroz moreuz", dodaje se u objavi.

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