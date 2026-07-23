Krvava svadba: Mladoženju pretukli na veselju, pa i u policiji

Autor:ATV redakcija
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Mladoženja iz Rumunije pretučen je na sopstvenoj svadbi, a kada je potražio pomoć u policiji, pijani načelnik stanice mu je, prema navodima, spremio nove batine.
Policijski inspektorat okruga Dimbovica u Rumuniji pokrenuo je istragu protiv načelnika policijske stanice u mjestu Lungulecu. On se sumnjiči za niz ozbiljnih propusta i zloupotreba službenog položaja, a cijeli slučaj je počeo tokom jedne svadbene proslave.
Mladoženja, koji je prvo fizički napadnut na sopstvenom vjenčanju, otišao je u policijsku stanicu kako bi prijavio napadače.
Sa njim je u pratnji bio i tast, koji je u kancelariji načelnika policijske stanice primetio flašu alkoholnog pića. Odmah je posumnjao da je policijski službenik pod dejstvom alkohola, zbog čega je pozvao broj za hitne slučajeve 112 i prijavio čitav incident.
Na lice mjesta ubrzo je stigla patrola koja je od načelnika zatražila da se podvrgne alkotestiranju. Međutim, on je to odbio, što je dodatno produbilo sumnje, pa je protiv njega pokrenuta interna istraga, prenosi Informer.
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