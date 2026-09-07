Žene priznale šta muškarci moraju češće raditi: Od ovoga poludimo

Kada je riječ o intimnim odnosima, izgleda da žene imaju jednu prilično jednostavnu želju od svojih partnera, a nema nikakve veze sa komplikovanim pozama, tehnikama ili dugim spiskom stvari koje bi muškarci „morali“ da znaju.

Ranije istraživanje brenda Lovehoney pokazalo je da čak 94 odsto žena smatra da su tokom seksa glasnije od svojih partnera, dok se 70 odsto muškaraca složilo sa tim. A sada su žene otvoreno priznale da bi voljele da muškarci prestanu toliko da se kontrolišu u krevetu.

Drugim riječima, muško stenjanje mnogima je nevjerovatno seksi.

„Nema ničeg više seksi“

Tema je pokrenuta i na Reditu, gdje su žene objašnjavale zbog čega im je toliko privlačno kada muškarac ne pokušava da bude potpuno tih tokom odnosa.

Volim da čujem da moj partner uživa. Njegovo stenjanje me dodatno uzbudi, napisala je jedna korisnica.

Druga je priznala da joj je potpuno tih seks zapravo neprijatan.

Seksi je kada čuješ da neko uživa. Ja sam glasna i voljela bih da je i on. Volela bih da više muškaraca ima dovoljno samopouzdanja da se jednostavno prepusti, objasnila je.

Neke žene bile su još direktnije, pa su priznale da ih zvuk muškog stenjanja trenutno uzbuđuje, dok su druge objasnile da im je privlačna upravo ranjivost koja se krije iza toga. Kada muškarac prestane da kontroliše svaki pokret i zvuk, imaju osjećaj da zaista uživa i da je potpuno prisutan u trenutku.

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Jedna korisnica se čak našalila da je muško režanje „drugi najseksi zvuk na svijetu“, odmah poslije rečenice: "Dušo, oprao sam suđe."

Zašto su muškarci toliko tihi?

Muškarci su, međutim, imali sasvim drugačija objašnjenja.

Neki tvrde da su jednostavno navikli da budu tihi, između ostalog i zbog načina na koji je muško seksualno zadovoljstvo predstavljeno u pornografiji. Drugima je ispuštanje zvukova neprijatno jer imaju osjećaj da će izgledati smiješno.

Bilo je i onih koji su priznali da tokom seksa pokušavaju da ostanu koncentrisani kako bi odnos trajao dio duže i kako bi i partnerka stigla do vrhunca.

Ipak, stručnjaci tvrde da zvuk tokom seksa nije samo pitanje uzbuđenja.

Može da bude važan signal partneru

Terapeutkinja Tif Hadson objašnjava da žene često vole da čuju partnera upravo zato što je to neposredna potvrda da on uživa.

Disanje, uzdasi i stenjanje daju partneru informaciju da ono što radi prija drugoj osobi. Tako se smanjuje nagađanje, raste samopouzdanje i partneri lakše mogu da prilagode dodir, tempo i intenzitet.

Prema njenim riječima, zvuk može da doprinese i osjećaju bliskosti, povjerenja i sigurnosti.

Kada ljudi prestanu da razmišljaju o tome kako izgledaju ili zvuče i dozvole sebi da se prepuste, seks postaje intimniji, objasnila je.

Slične rezultate pokazalo je i istraživanje platforme Bloom Stories, prema kojem je stenjanje jedan od zvukova koji najviše podstiču seksualno uzbuđenje. Čak 94 odsto ispitanika uzrasta od 25 do 34 godine navelo je da ono može da poveća uzbuđenje.

Ne treba glumiti

To, međutim, ne znači da muškarci sada treba da naprave predstavu u spavaćoj sobi.

Hadson savjetuje da se krene od potpuno prirodnih reakcija. Promjena disanja, dublji izdah, uzdah ili nekoliko jednostavnih riječi mogu biti sasvim dovoljni.

Poenta nije u tome da neko glumi zadovoljstvo, već upravo suprotno, da prestane da ga skriva.

Zvuk je informacija, intimnost i poziv. Kada ljudi dozvole sebi da ih partner čuje dok uživaju, osjećaju veću povezanost i bolje razumiju jedno drugo, a upravo je to mnogima neodoljivo privlačno, zaključila je terapeutkinja, prenosi Ona.rs.