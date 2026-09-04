Impulsivni ili smireni? Nauka dala konačan odgovor ko je bolji u krevetu

Da li ste zaista bolji u krevetu nego što mislite? Najnovija istraživanja otkrivaju direktnu vezu između vašeg karaktera i seksualne izdržljivosti, a rezultati su iznenadili mnoge!

Ako ste se ikada zapitali kako da svoju partnerku zadovoljite bolje, duže i sigurnije, vrijeme je da pogledate u svoj karakter. Kako pokazuju naučna istraživanja, muškarci sa smirenim temperamentom su znatno bolji u krevetu i imaju daleko stabilniji seksualni učinak.

Impulsivnost kao glavni neprijatelj užitka

Prema istraživanju turskih naučnika, muškarci koji su skloni brzopletim reakcijama i imaju slabiju kontrolu impulsa češće pate od prevremene ejakulacije. I to ne malo češće već dramatično više.

U studiji je učestvovalo 80 muškaraca starosti od 18 do 45 godina, koji su podjeljeni u četiri grupe: oni bez seksualnih problema, oni koji ejakuliraju prije odnosa, oni koji izdrže 15-30 sekundi, i oni koji traju 30-60 sekundi nakon penetracije.

Zaključak naučnika je jasan: što su brže ejakulirali, to su im bile izraženije impulsivne osobine, manja upornost i veća potreba za ekstremnim uzbuđenjem. Svako ko želi da bude bolji u krevetu mora prvo da nauči da kontroliše svoj temperament.

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Brza ejakulacija često se povezuje i sa anksioznošću i depresijom. Istraživanje je pokazalo da muškarci koji imaju problema sa preranim završetkom imaju čak šest puta veću stopu depresije i pet puta veću sklonost anksioznosti u odnosu na one bez seksualnih tegoba.

Oni jednostavno nemaju razvijen mehanizam kontrole nad sopstvenim uzbuđenjem. Dok njihovo tijelo reaguje brzo, mozak ne zna kako da „pritisne kočnicu“.

Dokazani trikovi za bolji seksualni učinak

Iako se nekada propisuju antidepresivi, nova istraživanja sugerišu da postoji prirodniji i održiviji način da muškarac nauči da traje duže kroz kognitivno-bihevioralnu terapiju i vježbe samoregulacije. Među najefikasnijim tehnikama izdvajaju se Kegelove vježbe.

Kegelove vježbe nisu rezervisane samo za žene. Radi se o kontrakcijama i opuštanjima mišića karličnog dna, a one direktno utiču na sposobnost kontrole ejakulacije.

U istraživanju koje su sproveli ljekari sa Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu, 40 muškaraca sa hroničnom prevremenom ejakulacijom vježbalo je Kegel tri puta nedjeljno po sat vremena, u trajanju od 12 nedjelja.

Rezultati su bili fascinantni: čak 83% učesnika je produžilo trajanje odnosa za u prosjeku 2 minuta i 40 sekundi. Ovakva disciplina je ključ ako želite vrhunski učinak.

Kontrola je nova snaga

Možda djeluje da su najglasniji, najvatreniji i najimpulsivniji muškarci ti koji „pale krevete“, ali istina je potpuno drugačija oni koji znaju da se obuzdaju mogu da traju duže, pruže više i ostavljaju daleko bolji utisak.

Dakle, ako vam je stalo do seksualnog zdravlja i reputacije, vrijeme je da vježbate ne samo mišiće, već i strpljenje, stabilnost i kontrolu. Upamtite, pravi majstori su oni koji vladaju sobom, a ne oni koji žure, prenosi Krstarica.