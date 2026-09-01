Flert, lajk: Evo šta se sve smatra mikroprevarom

Mnogi od nas su to uradili ili se dogodilo nama, "lajkovali" smo fotografiju nekome kome ne bi trebalo ili se predugo zadržali u razgovoru koji je bio očigledno koketiranje.

Ove radnje nisu varanje, niti pokazuju da je neko imao želju i namjeru da vara, ali se u posljednje vrijeme naziva “mikroprevarom”.

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Šta je mikrovaranje?

Mikroprevara je ponašanje koje nije ozbiljno kao nevjerstvo, ali samo po sebi stvara utisak da ste izdali, iznevjerili, prevarili nekoga.

Takva dijela mogu da uznemire drugu stranu, a njena osjećanja su važna, zar ne?

U mikrovaranje spadaju:

– flertovanje ili dijeljenje seksualne energije s nekim

– “lajkovanje” i dijeljenje komplimenata nekome pored provokativnog sadržaja koji dijeli na društvenim mrežama

– održavanje emocionalno intimne veze s bivšim ljubavima ili flertovanje s njima

– nepostavljanje jasne granice s nekim ko djeluje zainteresovano za vas ili minimiziranje i skrivanje statusa veze od njega/nje

– davanje broja mobilnog telefona nekome (ko ima romantične ili seksualne namjere)

– pridruživanje sajtu za upoznavanje

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– trošenje novca na drugu osobu

– pričanje negativnih stvari o vezi, naročito nekome za koga ste zainteresovani

– održavanje stalne komunikacije s nekim, držanje te komunikacije djelimično ili potpuno u tajnosti

– traženje utjehe i veze s nekim dok u vašoj vezi postoji napetost.

Ipak, ono što se smatra mikrovaranjem neki ljudi ne vide tako, pa im čak nije ni smisleno da nekoga to može da povrijedi.

Lori Kret, licencirana terapeutkinja i suosnivačica Instituta za odnose “Aspen”, kaže za Mashable da je teško napraviti jasnu listu ponašanja koje se univerzalno smatraju mikrovaranjem.

Svaki par, naime, ima svoje definiticije preljube i gde se povlače crvene linije.

Emocionalna intimnost, flertovanje i tajnovitost, koji su uključeni u mikrovaranje, mogu vremenom da naruše vezu, povjerenje u njoj i osjećaj sigurnosti.

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– Posvećene veze zahtjevaju dosljedan napor, a usmjeravanje nečije emocionalne i seksualne energije na ljude i odnose izvan partnera znači da dozvoljavate da intimnost vaše veze stagnira – upozorava Lori Kret.

Naravno, to ne znači da ne treba da imate bliske odnose s prijateljima i porodicom. Zapravo, to je apsolutno neophodno!

– Međutim, flertovanje, “seksting” ili ručak s kolegom ne samo što će za vašeg partnera da djeluje kao izdaja nego će vam odvratiti pažnju od ulaganja energije u stvaranje veze koju zaista želite – naglašava ona.

(glossy.espreso)