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Benzin od danas jeftiniji u Crnoj Gori, cijena dizela nepromijenjena

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01.09.2026 09:24

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

U Crnoj Gori od danas benzin je jeftiniji za jedan, odnosno dva centa, dok je cijena eurodizela nepromijenjena.

Eurosuper 98 od danas je jeftiniji cent, a eurosuper 95 dva i prodavaće se za 1,78 evra, odnosno 1,74 evra za litar, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

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Cena eurodizela ostala je nepromijenjena i iznosi 1,87 evra. Lož ulje je jeftinije pet centi i košta 1,78 evra.

Nove cijene goriva važiće do 7. septembra.

(Tanjug)

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Crna Gora

gorivo

Cijene goriva

benzin

Dizel cijena

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