Benzin od danas jeftiniji u Crnoj Gori, cijena dizela nepromijenjena

Autor:ATV redakcija
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U Crnoj Gori od danas benzin je jeftiniji za jedan, odnosno dva centa, dok je cijena eurodizela nepromijenjena.
Eurosuper 98 od danas je jeftiniji cent, a eurosuper 95 dva i prodavaće se za 1,78 evra, odnosno 1,74 evra za litar, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
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Cena eurodizela ostala je nepromijenjena i iznosi 1,87 evra. Lož ulje je jeftinije pet centi i košta 1,78 evra.
Nove cijene goriva važiće do 7. septembra.
(Tanjug)
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