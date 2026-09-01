Benzin od danas jeftiniji u Crnoj Gori, cijena dizela nepromijenjena

U Crnoj Gori od danas benzin je jeftiniji za jedan, odnosno dva centa, dok je cijena eurodizela nepromijenjena.

Eurosuper 98 od danas je jeftiniji cent, a eurosuper 95 dva i prodavaće se za 1,78 evra, odnosno 1,74 evra za litar, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

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Cena eurodizela ostala je nepromijenjena i iznosi 1,87 evra. Lož ulje je jeftinije pet centi i košta 1,78 evra.

Nove cijene goriva važiće do 7. septembra.

(Tanjug)