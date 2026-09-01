Bil Gejts upozorio: Do kraja decenije roboti će zamijeniti ljude u ovim profesijama

Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts upozorio je da svijet mora ozbiljnije da se pripremi za “turbulentnu eru vještačke inteligencije” prije nego što veliki broj zaposlenih ostane bez posla ili bude primoran da radi manje nego što želi.

Gejts je upozorio da bi roboti mogli da ugroze i fizičke poslove. Iako je uticaj vještačke inteligencije do sada bio najizraženiji u kancelarijskom sektoru, Bil Gejts vjeruje da je promjena na pomolu zahvaljujući sve jeftinijim i sposobnijim robotima, piše Biznis Insajder.

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On naglašava da javnost potcenjuje brzinu kojom napreduje motorika novih mašina.

Iako humanoidni roboti još nisu masovno prisutni u fabrikama i uslužnom sektoru zbog softverskih ograničenja i nedovoljne preciznosti pri složenijim zadacima, Gejts predviđa da bi već do kraja decenije mogli da postanu direktna konkurencija ljudima u građevinarstvu i ugostiteljstvu.

“Rezervisano za ljude”

Iako vještačka inteligencija i robotika napreduju velikom brzinom, Bil Gejts smatra da će društvo svjesno odlučiti da određena zanimanja zadrži u rukama ljudi – kroz koncept koji naziva “rezervisano za ljude”.

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Kao primjer navodi saopštavanje teških dijagnoza, gdje tehnologija ima tehničke mogućnosti, ali ne i etičko-emocionalno pravo da zamijeni čovjeka. Na njegov stav uticalo je i lično iskustvo sa njegovateljima njegovog oca oboljelog od Alchajmera, čiju je sposobnost da prepoznaju neizrečene potrebe ocijenio kao nezamjenljivu. Gejts vjeruje da će u sektorima poput obrazovanja i mentalnog zdravlja AI služiti kao podrška, ali da vodeća uloga i odgovornost moraju ostati ljudske.