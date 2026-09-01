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MUP upozorava: Građani oprez, pojavile se lažne novčanice

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01.09.2026 09:04

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Новац
Foto: pexels/Willfried Wende

Građani koji plaćaju ili primaju eure trebali bi dodatno obratiti pažnju na novčanice koje im dolaze u ruke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona upozorilo je da je u posljednje vrijeme na području ovog kantona zabilježeno više slučajeva stavljanja u opticaj krivotvorenih novčanica evra.

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Posebnu pažnju privlači činjenica da nisu sve pronađene krivotvorine jednako lako uočljive. Prema informacijama MUP-a SBK, na pojedinim lažnim novčanicama jasno se može vidjeti natpis "Copy", dok druge izgledom veoma vjerno oponašaju originalne evre.

Upravo zbog toga policija poziva građane da novac ne preuzimaju rutinski, posebno kada je riječ o plaćanju gotovinom i većem broju novčanica.

Upozorenje se naročito odnosi na trgovce, ugostitelje, zaposlene na benzinskim pumpama i druge radnike koji tokom dana primaju veliki broj gotovinskih uplata i zbog gužve često nemaju mnogo vremena za detaljnu provjeru svake novčanice.

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Iz policije savjetuju da se prilikom primanja evra obrati pažnja na izgled novčanice i teksturu papira, ali i sigurnosna obilježja, serijske brojeve i druge oznake koje mogu pomoći pri utvrđivanju autentičnosti.

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Tagovi :

novac

falsifikovani novac

lažni novac

Policija

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