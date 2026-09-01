Tramp dobio sudsku bitku oko Bijele kuće

Američki Vrhovni sud danas je donio odluku kojom se predsjedniku Donaldu Trampu dozvoljava da na neodređeno vrijeme nastavi sa izgradnjom nove balske dvorane u Bijeloj kući, prenosi En-Bi-Si njuz.

Sud je, odlukom donijetom tijesnom većinom, usvojio hitan zahtjev Trampove administracije i time blokirao presude nižih sudova koje bi zaustavile gradnju nadzemnog dijela projekta.

Ovo je uslijedilo nakon privremene odluke slične sadržine koju je 21. avgusta donio predsjednik Vrhovnog suda Džon Roberts.

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Pravni spor pokrenula je organizacija Nacionalni fond za očuvanje istorijskog nasljeđa, tvrdeći da predsjednik nema jednostrano ovlašćenje da nastavi sa izgradnjom.

U presudi koja nije potpisana pojedinačnim imenima, sud je naveo da ta organizacija vjerovatno nema pravni osnov za pokretanje pomenute tužbe.

Sud nije donio zaključak o tome da li Tramp ima ovlašćenje da sprovede izgradnju bez odobrenja Kongresa.

"Danas ne odlučujemo o zakonitosti vladinog projekta ’Istočno krilo’. Zaključujemo samo da će vlada, na osnovu podnesaka koji su nam predočeni, vjerovatno uspjeti da dokaže da Fond nema pravni osnov da ospori taj projekat pred saveznim sudom", saopštio je sud.

Roberts se na kraju pridružio trojici liberalnih sudija koji su izrazili neslaganje sa odlukom većine.

"Izgradnja plesne dvorane odvija se ubrzanim tempom već gotovo godinu dana. Ta izgradnja je vjerovatno nezakonita", napisao je Roberts.

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Tvrdnja Fonda da ima pravni osnov za tužbu zasniva se na izjavi njegove članice Alison Hougland, stručnjaka za očuvanje kulturnog nasljeđa koja živi u Vašingtonu i članica je upravnog odbora te organizacije.

Administracija je u sudskim podnescima navela da je do 24. avgusta izvedeno 65 odsto radova, uz angažovanje ekipe od 250 ljudi koja radi 20 sati dnevno, sedam dana u nedjelji.

Bijela kuća je saopštila da će se projekat vrijedan 400 miliona dolara u potpunosti finansirati iz privatnih donacija, što je tvrdnja koja je naišla na brojna osporavanja, navodi NBC.

Sredstva Tajne službe već su usmjerena na pokrivanje dijela troškova za unapređenje bezbjednosti u okviru ovog projekta, prenosi "B92".

Sveobuhvatni plan obuhvata i značajan podzemni dio, uključujući bezbjedne prostore i medicinske kapacitete za koje administracija tvrdi da su neophodni radi bezbjednosti.

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Savezni sudija je donio odluku u korist fondacije, navodeći da se, iako radovi na podzemnom dijelu mogu da se nastave, sama svečana sala ne smije graditi dok traje sudski spor.

Apelacioni sud SAD za okrug Kolumbija potvrdio je tu odluku 7. avgusta.

Fondacija je tvrdila da vlada nema ovlašćenje za izgradnju svečane sale, pozivajući se na savezni zakon koji zahtjeva “izričito odobrenje Kongresa” za gradnju na saveznom zemljištu u Vašingtonu.

Trampova administracija je, međutim, uzvratila tvrdnjom da druge odredbe saveznog zakona omogućavaju predsjedniku da sprovodi radove na unapređenju kompleksa Bijele kuće.