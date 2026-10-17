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Dačić nije mogao da poleti iz Moskve zbog napada ukrajinskih dronova

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17.10.2026 15:27

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Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Predsjednik SPS-a Ivica Dačić otkazao je današnje aktivnosti u predizbornoj kampanji u Srbiji zbog drame na aerodromu u Moskvi poslije trodnevne uspješne posjete i susreta sa vodećim ličnostima Ruske Federacije, saopšteno je iz te partije.

U SPS-u navode da se Dačićev boravak zakomplikovao na samom kraju posjete, kada se po završetku razgovora sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim, juče iz Kremlja uputio na aerodrom, ali su zbog napada ukrajinskih dronova zatvoreni svi aerodromi u Moskvi.

- Otkazani su svi letovi i vraćeni su svi avioni nazad koji su letjeli ka Moskvi. Dačić juče nije mogao da poleti iz Moskve za Beograd i zbog toga su otkazane današnje aktivnosti - poručili su iz SPS-a.

Iz te stranke su dodali da je aerodrom danas ponovo otvoren i da se očekuje Dačićev bezbjedan povratak u večernjim satima, ako ne bude novih napada.

Dačić je na izborima u Srbiji nosilac koalicione liste "Ivica Dačić – faktor stabilnosti"

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Tagovi :

Ivica Dačić

Moskva

Ukrajina

Dronovi

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