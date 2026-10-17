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Teodora Džehverović izgorjela na odmoru pa objavila zanimljivu fotografiju

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17.10.2026 15:24

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Теодора Џехверовић, пјевачица
Foto: Instagram

Pjevačica Teodora Džehverović otputovala je na odmor, odakle sa pratiocima dijeli trenutke opuštanja, ali i one ne baš tako prijatne. Naime, ona je pokazala kako se sunčala, a potom otkrila da je zbog uživanja na suncu izvukla deblji kraj – izgorela je, zbog čega se našalila na sopstveni račun.

Teodora je priznala da očigledno još nije savladala vještinu sunčanja, pa je uz objavljene fotografije stavila do znanja da joj boravak na suncu nije prošao onako kako je planirala.

„Jednostavno ne znam da se sunčam i to je to“, poručila je pjevačica, očigledno svesna da je ovog puta malo pretjerala sa izlaganjem suncu.

Međutim, tu nije bio kraj njenim pehovima na putovanju. Pjevačica je kasnije otkrila i da ju je nešto ujelo, pa je sa pratiocima podijelila još jedan detalj koji joj je pokvario bezbrižno uživanje. Umjesto da se pohvali samo lijepim prizorima i trenucima odmora, Teodora je tako pokazala i onu drugu stranu putovanja, kada se planovi ne odvijaju baš onako kako smo zamislili.

Posebnu pažnju privukla je i prepiska sa majkom koju je pjevačica objavila na društvenim mrežama.

Majka je savjetuje da ide u apoteku ili da stavi led a njihova komunikacija dodatno je nasmejala pratioce, a Teodora je još jednom pokazala da nema problem da sa publikom podijeli i svoje nezgode, ne pokušavajući da svaki trenutak predstavi kao savršen.

Теодора Џехверовић
Teodora Džehverović
Instagram/teodoradzehverovic

Iako je na putovanje otišla kako bi se odmorila i napunila baterije, čini se da joj sunčanje i nepredviđeni susreti sa insektima nisu baš išli naruku. Ipak, ako je suditi po njenim objavama, pjevačica je i ove situacije uspjela da pretvori u zanimljiv sadržaj za svoje pratioce.

Umjesto da krije pehove, Teodora je odlučila da se našali na sopstveni račun, a upravo takvi spontani trenuci često izazivaju najviše reakcija na društvenim mrežama. Ostaje da se vidi da li će ostatak odmora proći bez novih iznenađenja ili će pjevačica imati još neku anegdotu da podijeli sa svojim fanovima.

(telegraf)

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Teodora Džehverović

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Pjevačica

godišnji odmor

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