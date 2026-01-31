Šta se desilo sa zadnjicom Teodore Džehverović - FOTO

Izvor:
31.01.2026
Pjevačica Teodora Džehverović podijelila je uporedne fotografije iz 2022. i 2026. godine, a u fokusu je bila - njena zadnjica.
Na slici staroj četiri godine Teodora, koja je nedavno pokazala tetovažu na intimnom dijelu tela, izgleda vitko, ali na novoj fotografiji razlika je više nego očigledna.
Gluteus joj je danas znatno veći, čvršći i obliji, a pjevačica se pohvalila ozbiljnim napretkom i promjenom na svom tijelu.
Teodora je i ranije otvoreno govorila o treninzima, sa kojih redovno kači provokativne fotografije na društvene mreže, i radu na sebi, a ovom objavom još jednom je pokazala da iza njenog izgleda stoji kontinuitet i ozbiljan trud.
