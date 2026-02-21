Nagrada „Divit Rajka Lukača” knjizi „Mesečeve makazice” književnice Vesne Aleksić

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo /SPKD/ “Prosvjeta” iz Kozarske Dubice dodijelilo je nagradu “Divit Rajka Lukača” knjizi “Mesečeve makazice” književnice iz Beograda Vesne Aleksić.

SPKD “Prosvjeta” je u okviru manifestacije “Dani Rajka Lukača” raspisala konkurs za najbolju knjigu za djecu objavljenu u 2025. godini i konkurs za najbolje literarne radove za djecu i mlade.

Na konkurs za najbolju knjigu za djecu u oblasti beletristike stiglo je 45 naslova, i to 35 iz Srbije i 10 iz Republike Srpske, a žiri je odluku o dobitniku nagrade donio 9. februara.

“Veliki broj knjiga naših poznatih savremenih autora, kao i onih koji tek počinju, omogućio je uvid u književnu produkciju u prethodnoj godini. Najzastupljeniji su romani i pripovijetke, kao i ilustrovana kraća prozna ostvarenja, ali je bilo i nekoliko knjiga poezije za djecu”, saopšteno je iz organizacionog odbora manifestacije.

Na konkurs za najbolje literarne radove za djecu i mlade, koji je raspisan u dvije kategorije – stariji osnovci i srednjoškolci, stigla su 72 rada osnovaca i 21 rad srednjoškolaca iz Republike Srpske i Srbije.

U kategoriji starijih osnovaca prvo mjesto osvojila je Lenka Nenadović, učenica osmog razreda Osnovne škole “Nikola Tesla” iz Beograda, a među srednjoškolcima Andrea Golubović, učenica trećeg razreda Srednjoškolskog centra “Istočna Ilidža”.

Žiri u sastavu predsjednik Gordana Maletić i članovi Slavka Petković Grujičić i Bojana Vučen odlučio je jednoglasno o dobitniku nagrade „Divit Rajka Lukača” za 2025. godinu.

Žiri kojim je predsjedavao Miloš Kecman, a članovi su bili Rada Čolović Šukunda i Zorica Garača jednoglasno je donio odluke o izboru najboljih literarnih radova.

Nagrade će biti uručene u ponedjeljak, 2. marta, na svečanosti u Domu kulture Kozarska Dubica koja će početi u 19.00 časova.

Nagrađena književnica za djecu i mlade Vesna Aleksić posjetiće u utorak, 3. marta, predškolce u vrtiću “Pčelica”, a zatim promovisati svoju knjigu učenicima petog razreda osnovnih škola u Kozarskoj Dubici.

Naveče će u Narodnoj biblioteci biti promovisan roman Rajka Lukača “Zevsova glavobolja”.

Književnik i prevodilac Rajko Lukač /1952-2024/ rođen je u Međeđi kod tadašnje Bosanske Dubice, a školovao se u tim mjestima i Starom Petrovom Selu, dok je srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Autor je većeg broja knjiga priča za odrasle i djecu, kao i drama, scenarija i antologija.

Lukačeve pjesme i priče zastupljene su u dvadesetak antologija srpske poezije i proze.

Preminuo je u 73. godini u Beogradu.

(rtvkd)