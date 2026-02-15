Prikazani filmovi "Veterani Košara" i "Sinovi Srpske"

Projekcijom dokumentarnih filmova o herojima sa Košara i Prvoj gardijskoj motorizovanoj brigadi Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, u Gornjim Ribniku danas je završena manifestacija "Heroji pričaju" posvećena obilježavanju Sretenja – Dana državnosti Srpske i Srbije.

U okviru dvodnevne manifestacije prikazana su četiri filma udruženja ratnih veterana iz Republike Srpske i Srbije, među kojima "Heroji protiv zaborava" o Udruženju "Veterani Košara" iz Novog Sada i "Sinovi Srpske" o Prvoj gardijskoj motorizovanoj brigadi.

Počasni predsjednik Udruženja "Veterani Košara" iz Novog Sada, potpukovnik u penziji Srđan Nikolić rekao je Srni da ovo udruženje broji više od 250 boraca prve kategorije koji su bili učesnici bitke na Košarama.

On je naveo da film "Heroji protiv zaborava" govori o slavnim bitkama, zaboravljenim srpskim vojničkim grobljima i memorijalima, Kajmakčalanu, kapiji slobode, kao i oslobođenju Srbije u Prvom svjetskom ratu.

"Film je jedinstven po tome što u njemu govore preživeli veterani sa Košara i porede osećanja koja su imali tokom 1999. godine u bici na Košarama sa slavnim precima", pojasnio je Nikolić.

On je naveo da je reditelj filma, rađenog u produkciji Udruženja "Veterani Košara", Goran Vukčević.

Predsjednik Udruženja gardista Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Željko Dakić rekao je da je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo 117 gardista, među kojima dvojica iz opštine Ribnik, a petorica se još vode kao nestali.

On je dodao da Udruženje osnovano 2019. godine i da broji 1.588 članova.

Dakić je rekao da je njihov dokumentarni film "Sinovi Srpske" snimljen prije četiri godine, kao i da su objavili monografiju o ratnom putu gardijske brigade.

Đuro Vrtunić, predsjednik Udruženja "Srce Krajine" iz Ribnika, koje je organizator manifestacije, rekao je da su projekcijama ovih filmova željeli da sačuvaju svjedočanstva o hrabrosti, žrtvi i istorijskom putu jedinica Vojske Republike Srpske.

On je istakao da na ovaj način njeguju kulturu sjećanja i mlađim generacijama prenose istinu o vremenima koja su obilježila istoriju srpskog naroda.

Vrtunić je naglasio da poseban značaj manifestaciji daje činjenica da se održava povodom obilježavanja Sretenja – Dana državnosti Srbije i Republike Srpske, što simbolično povezuje tradiciju, slobodu i zajedničko istorijsko nasljeđe srpskog naroda.

Pokrovitelj manifestacije "Heroji pričaju" su srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Kabinet predsjednika Republike Srpske i opština Ribnik.