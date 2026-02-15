Logo
Large banner

Prikazani filmovi "Veterani Košara" i "Sinovi Srpske"

Izvor:

SRNA

15.02.2026

10:14

Komentari:

0
Приказани филмови "Ветерани Кошара" и "Синови Српске"
Foto: Srna

Projekcijom dokumentarnih filmova o herojima sa Košara i Prvoj gardijskoj motorizovanoj brigadi Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, u Gornjim Ribniku danas je završena manifestacija "Heroji pričaju" posvećena obilježavanju Sretenja – Dana državnosti Srpske i Srbije.

U okviru dvodnevne manifestacije prikazana su četiri filma udruženja ratnih veterana iz Republike Srpske i Srbije, među kojima "Heroji protiv zaborava" o Udruženju "Veterani Košara" iz Novog Sada i "Sinovi Srpske" o Prvoj gardijskoj motorizovanoj brigadi.

Počasni predsjednik Udruženja "Veterani Košara" iz Novog Sada, potpukovnik u penziji Srđan Nikolić rekao je Srni da ovo udruženje broji više od 250 boraca prve kategorije koji su bili učesnici bitke na Košarama.

On je naveo da film "Heroji protiv zaborava" govori o slavnim bitkama, zaboravljenim srpskim vojničkim grobljima i memorijalima, Kajmakčalanu, kapiji slobode, kao i oslobođenju Srbije u Prvom svjetskom ratu.

"Film je jedinstven po tome što u njemu govore preživeli veterani sa Košara i porede osećanja koja su imali tokom 1999. godine u bici na Košarama sa slavnim precima", pojasnio je Nikolić.

On je naveo da je reditelj filma, rađenog u produkciji Udruženja "Veterani Košara", Goran Vukčević.

Predsjednik Udruženja gardista Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Željko Dakić rekao je da je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo 117 gardista, među kojima dvojica iz opštine Ribnik, a petorica se još vode kao nestali.

илу-снијег-24012026

Društvo

Snijeg zabijelio BiH, saobraćaj otežan

On je dodao da Udruženje osnovano 2019. godine i da broji 1.588 članova.

Dakić je rekao da je njihov dokumentarni film "Sinovi Srpske" snimljen prije četiri godine, kao i da su objavili monografiju o ratnom putu gardijske brigade.

Đuro Vrtunić, predsjednik Udruženja "Srce Krajine" iz Ribnika, koje je organizator manifestacije, rekao je da su projekcijama ovih filmova željeli da sačuvaju svjedočanstva o hrabrosti, žrtvi i istorijskom putu jedinica Vojske Republike Srpske.

On je istakao da na ovaj način njeguju kulturu sjećanja i mlađim generacijama prenose istinu o vremenima koja su obilježila istoriju srpskog naroda.

Vrtunić je naglasio da poseban značaj manifestaciji daje činjenica da se održava povodom obilježavanja Sretenja – Dana državnosti Srbije i Republike Srpske, što simbolično povezuje tradiciju, slobodu i zajedničko istorijsko nasljeđe srpskog naroda.

Pokrovitelj manifestacije "Heroji pričaju" su srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Kabinet predsjednika Republike Srpske i opština Ribnik.

Podijeli:

Tagovi :

film

projekcija filma

Ratne priče sa Košara

Vojska Republike Srpske

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег

Društvo

Snijeg zabijelio BiH, saobraćaj otežan

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva potvrdila: Ako Kijev konačno održi izbore, neće biti napada

2 h

0
У Орашцу почело обиљежавање Сретења

Srbija

U Orašcu počelo obilježavanje Sretenja

2 h

0
На којој температури бојлер троши најмање струје?

Savjeti

Na kojoj temperaturi bojler troši najmanje struje?

2 h

0

Više iz rubrike

Преминула Љиљана Павић, ауторка највољенијих српских серија

Kultura

Preminula Ljiljana Pavić, autorka najvoljenijih srpskih serija

1 d

0
Џејмс Ван Дер Бик

Kultura

Preminuo popularni glumac: Svi smo ga gledali u popularnoj seriji

3 d

0
Преминуо Миро Вуксановић

Kultura

Preminuo Miro Vuksanović

1 sedm

0
Стиже "најстрашнији хорор који ћете икада чути": Објављен и први трејлер

Kultura

Stiže "najstrašniji horor koji ćete ikada čuti": Objavljen i prvi trejler

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner