Logo
Large banner

Stiže "najstrašniji horor koji ćete ikada čuti": Objavljen i prvi trejler

Izvor:

B92

07.02.2026

12:23

Komentari:

0
Стиже "најстрашнији хорор који ћете икада чути": Објављен и први трејлер

Nadolazeći horor film "Undertone" najavljuje se kao jedan od najboljih horor filmova ove godine i kao "najstrašniji film za koji ćete ikada čuti".

Objavljen je i prvi trejler za novo ostvarenje studija A24.

U središtu priče ovog horor filma nalazi se voditeljka popularnog podkasta o paranormalnim pojavama, koju počinju da proganjaju zastrašujući snimci koje joj misteriozno neko šalje.

Glavne uloge tumače Nina Kiri, poznata iz serije "Sluškinjina priča", i Adam DiMarko, glumac iz serije "Bijeli lotos".

U filmu glume i Mišel Duket, Kena Lin Bastidas i Džef Jung.

Rediteljski debi

Film je napisao i režirao Ian Tuason, a "Undertone" predstavlja njegov rediteljski debi u dugometražnom formatu.

Tuason je u međuvremenu angažovan kao reditelj nadolazećeg projekta iz franšize "Paranormalna aktivnost".

Podijeli:

Tag:

film

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зеленски открио да су Американци дали рок

Svijet

Zelenski otkrio da su Amerikanci dali rok

3 h

0
Ubijen Damir Novak karikature

Region

Unuka ubijenog karikaturista: Policija je govorila - pazimo. Evo kako su nas pazili

4 h

0
Ухапшен возач који се спуштао низ степенице Тржнице, био пијан

Hronika

Uhapšen vozač koji se spuštao niz stepenice Tržnice, bio pijan

4 h

0
zdravko mamic i ceca raznatovic

Scena

Zdravko Mamić ljubio ruku Ceci na koncertu na Jahorini, ona mu poručila da je njegov fan

4 h

0

Više iz rubrike

Филм Свадба

Kultura

Film "Svadba" ispisuje istoriju: Oborena dva rekorda u jednoj sedmici

1 d

0
Умро Зоран Милојевић

Kultura

Umro Zoran Milojević

2 d

0
Законоправило Светог Саве

Kultura

Zakonopravilo Svetog Save promovisano u Srpcu: Ogledalo srpske državnosti i duhovnosti

3 d

0
Лорд са буџета: Хаџихафизбеговић за 13 истих представа узео вртоглаву цифру

Kultura

Lord sa budžeta: Hadžihafizbegović za 13 istih predstava uzeo vrtoglavu cifru

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

46

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

15

32

Preminuo Miro Vuksanović

15

26

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

15

12

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

15

10

Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner