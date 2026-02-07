Stiže "najstrašniji horor koji ćete ikada čuti": Objavljen i prvi trejler

Izvor:
B92
07.02.2026
12:23
Nadolazeći horor film "Undertone" najavljuje se kao jedan od najboljih horor filmova ove godine i kao "najstrašniji film za koji ćete ikada čuti".
Objavljen je i prvi trejler za novo ostvarenje studija A24.
U središtu priče ovog horor filma nalazi se voditeljka popularnog podkasta o paranormalnim pojavama, koju počinju da proganjaju zastrašujući snimci koje joj misteriozno neko šalje.
Glavne uloge tumače Nina Kiri, poznata iz serije "Sluškinjina priča", i Adam DiMarko, glumac iz serije "Bijeli lotos".
U filmu glume i Mišel Duket, Kena Lin Bastidas i Džef Jung.
Film je napisao i režirao Ian Tuason, a "Undertone" predstavlja njegov rediteljski debi u dugometražnom formatu.
Tuason je u međuvremenu angažovan kao reditelj nadolazećeg projekta iz franšize "Paranormalna aktivnost".
