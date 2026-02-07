Uhapšen vozač koji se spuštao niz stepenice Tržnice, bio pijan

Uhapšen je vozač koji se mercedesom spuštao niz stepenice banjalučke Tržnice. Kako je saopštila policija, alkotestiranjem je utvrđeno da je bio pijan.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode noćas lice A.K. iz Banjaluke, zbog počinjenih prekršaja iz članova 38. i 174. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH.

"Noćas oko 02,40 časova prijavljeno je da se nepoznato lice upravljajući putničkim vozilom marke „Mercedes“ spustilo niz stepenice u ulici Ive Lole Ribara u Banjaluci. Policijski službenici su izašli na lice mjesta, gdje su zatekli navedeno lice i vozilo. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, kojom prilikom je utvrđeno da su oštećena nastala na stepenicama i predmetnom vozilu", saopšteno je iz policije.

Lice A.K. je podvrgnuto ispitivanju na prisustvo alkohola, kojom prilikom je utvrđeno prisustvo od 2,19 g/kg alkohola u organizmu.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv lica A.K. će biti pokrenut prekršajni postupak.