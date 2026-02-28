Logo
Zastrašujući video nesreće kod Kotor Varoša: Pijan uletio u dvorište

Agencije

28.02.2026

12:39

Несрећа у Врбањцима
Foto: Screenshot

Muškarac M.K. iz Teslića učestvovao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko jedan čas na magistralnom putu Banjaluka–Teslić u mjestu Vrbanjci.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da se M.K. noćas u Banjaluci odbio zaustaviti na znak "STOP" policajaca, pa se velikom brzinom udaljio prema Kotor Varoši, nakon čega je došlo do nezgode.

"U nezgodi su oštećeni njegov automobil marke BMW, dva parkirana vozila, porodična kuća i ograda, kao i poslovni objekat," saopštili su iz PU Banjaluka.

Policijski službenici Policijske stanice Kotor Varoš izvršili su uviđaj na licu mjesta.

Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod M.K. utvrđeno je 1,43 g/kg alkohola u organizmu.

Lice M.K. je zbog počinjenih prekršaja iz članova 43. stav 1. i 174. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH dobilo prekršajni nalog.

Saobraćajna nesreća

Kotor Varoš

