Mladić (26) i djevojka (23) zadobili teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Izvor:

Kurir

28.02.2026

13:49

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи
Foto: Pexels

Dvije osobe su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 čas i 30 minuta, u Ulici cara Dušana u Novom Sadu.

Prilikom udesa koji se dogodio sudarili su se motocikl i automobil.

Po riječima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove ekipe izašle su na lice mjesta po prvom prioritetu.

Zbrinuti su muškarac (26) i djevojka (23) koji su sa višestrukim tjelesnim povredama prevezeni u Klinički centar Vojvodine na dalje liječenje.

Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta, a za sada nije poznato stanje povrijeđenih.

