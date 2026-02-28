Određen pritvor uhapšenima zbog tuče u Boriku

Izvor:
ATV
28.02.2026
12:40
Okružni sud u Banjaluci odredio je pritvor osumnjičenim za tuču u sportskoj dvorani Borik tokom futsal utakmice.
Podsjećamo, uhapšeni su I.Ć, D.Z, L.J, S.J. i O.M. Do tuče je došlo u srijedu tokom utakmice Premijer futsal lige BiH između banjalučkog "Borca" i "Bubamara" iz Cazina.
Tada su fizički napadnuti navijači gostujućeg tima, a jedan muškarac je povrijeđen i pomoć mu je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
