Određen pritvor uhapšenima zbog tuče u Boriku

Izvor:

ATV

28.02.2026

12:40

ОЈТ Бањалука
Foto: ATV

Okružni sud u Banjaluci odredio je pritvor osumnjičenim za tuču u sportskoj dvorani Borik tokom futsal utakmice.

Podsjećamo, uhapšeni su I.Ć, D.Z, L.J, S.J. i O.M. Do tuče je došlo u srijedu tokom utakmice Premijer futsal lige BiH između banjalučkog "Borca" i "Bubamara" iz Cazina.

Tada su fizički napadnuti navijači gostujućeg tima, a jedan muškarac je povrijeđen i pomoć mu je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

