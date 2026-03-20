Vikend horoskop: Ribe očekuju romantične situacije, dok Strijelca čekaju velike promjene

20.03.2026
22:44
Otkrijte šta vam zvijezde predviđaju za subotu i nedelju, 21. i 22. marta.
Posao: Vikend donosi nalet motivacije i novih ideja. Iako je vrijeme za odmor, biće vam teško da se potpuno isključite od poslovnih planova.
Ljubav: Strasti su naglašene, ali i nestrpljenje. Pokušajte da budete pažljiviji u komunikaciji sa partnerom.
Zdravlje: Višak energije potrošite vježbanjem ili sportom.
Posao: Fokusirani ste na stabilnost i finansije. Vikend je idealan za razradu dugoročnih planova.
Ljubav: Tražite sigurnost i bliskost. Vaš partner će cjeniti vašu smirenost i lojalnost.
Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan odmor i opuštanje.
Posao : Kreativne ideje dolaze prirodno, ali ih je teško sačuvati. Zapišite sve što vam padne na pamet.
Ljubav : Flert i komunikacija su u prvom planu. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga zanimljivog.
Zdravlje : Moguća je mentalna iscrpljenost - pokušajte da usporite.
Posao : Razmišljate o budućim potezima, ali nemojte donositi ishitrene odluke. Vikend je za razmišljanje.
Ljubav : Emocije su pojačane. Tražite sigurnost i razumijevanje od partnera.
Zdravlje : Posvetite sebi i svom unutrašnjem miru.
Posao : Želja za dokazivanjem je jaka, čak i tokom vikenda. Pazite da ne pretjerate.
Ljubav : Privlačite pažnju gdje god da krenete. Idealno vrijeme za romansu.
Zdravlje : Potrebno vam je više odmora nego što mislite.
Posao : Analizirate sve što ste uradili u proteklom periodu. Vikend donosi korisne uvide.
Ljubav : Sitnice vas muče više nego obično - pokušajte da se opustite.
Zdravlje : Obratite pažnju na ishranu i rutinu.
Posao : Razmišljate o ravnoteži između privatnog i profesionalnog života. Vrijeme je za male promene.
Ljubav : Harmonija je moguća, ali samo ako otvoreno kažete šta osjećate.
Zdravlje : Potrebni su vam mir i opuštajuće aktivnosti.
Posao : Vaša intuicija je pojačana - vjerujte svom osjećaju kada razmatrate buduće poteze.
Ljubav : Emocije su duboke i intenzivne. Mogući su važni razgovori.
Zdravlje : Pokušajte da ublažite stres fizičkom aktivnošću.
Posao : Razmišljate o promjenama i novim mogućnostima. Vikend donosi inspiraciju.
Ljubav : Sloboda vam je važna, ali neko bi mogao da probudi vašu radoznalost.
Zdravlje : Boravak na svježem vazduhu će vam dobro doći.
Posao : Ne možete se potpuno isključiti od svojih obaveza, ali pokušajte da pronađete ravnotežu.
Ljubav : Pokazivanje emocija vam je teže nego obično - vaš partner bi to mogao primjetiti.
Zdravlje : Umor se nakuplja, potrebno vam je više sna.
Posao : Vaše ideje su nekonvencionalne i zanimljive. Vikend je dobar za kreativno razmišljanje.
Ljubav : Tražite slobodu i autentičnost. Mogući su neočekivani susreti.
Zdravlje : Mentalni odmor vam je neophodan.
Posao : Intuicija vam pomaže da stvari vidite iz drugačije perspektive.
Ljubav : Romantično raspoloženje donosi lijepe trenutke sa partnerom ili simpatijom.
Zdravlje : Posvetite se opuštanju i unutrašnjoj ravnoteži.
