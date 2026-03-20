Vikend horoskop: Ribe očekuju romantične situacije, dok Strijelca čekaju velike promjene

Otkrijte šta vam zvijezde predviđaju za subotu i nedelju, 21. i 22. marta.

Ovan

Posao: Vikend donosi nalet motivacije i novih ideja. Iako je vrijeme za odmor, biće vam teško da se potpuno isključite od poslovnih planova.

Ljubav: Strasti su naglašene, ali i nestrpljenje. Pokušajte da budete pažljiviji u komunikaciji sa partnerom.

Zdravlje: Višak energije potrošite vježbanjem ili sportom.

Bik

Posao: Fokusirani ste na stabilnost i finansije. Vikend je idealan za razradu dugoročnih planova.

Ljubav: Tražite sigurnost i bliskost. Vaš partner će cjeniti vašu smirenost i lojalnost.

Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan odmor i opuštanje.

Blizanci

Posao : Kreativne ideje dolaze prirodno, ali ih je teško sačuvati. Zapišite sve što vam padne na pamet.

Ljubav : Flert i komunikacija su u prvom planu. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga zanimljivog.

Zdravlje : Moguća je mentalna iscrpljenost - pokušajte da usporite.

Rak

Posao : Razmišljate o budućim potezima, ali nemojte donositi ishitrene odluke. Vikend je za razmišljanje.

Ljubav : Emocije su pojačane. Tražite sigurnost i razumijevanje od partnera.

Zdravlje : Posvetite sebi i svom unutrašnjem miru.

Lav

Posao : Želja za dokazivanjem je jaka, čak i tokom vikenda. Pazite da ne pretjerate.

Ljubav : Privlačite pažnju gdje god da krenete. Idealno vrijeme za romansu.

Zdravlje : Potrebno vam je više odmora nego što mislite.

Djevica

Posao : Analizirate sve što ste uradili u proteklom periodu. Vikend donosi korisne uvide.

Ljubav : Sitnice vas muče više nego obično - pokušajte da se opustite.

Zdravlje : Obratite pažnju na ishranu i rutinu.

Vaga

Posao : Razmišljate o ravnoteži između privatnog i profesionalnog života. Vrijeme je za male promene.

Ljubav : Harmonija je moguća, ali samo ako otvoreno kažete šta osjećate.

Zdravlje : Potrebni su vam mir i opuštajuće aktivnosti.

Škorpija

Posao : Vaša intuicija je pojačana - vjerujte svom osjećaju kada razmatrate buduće poteze.

Ljubav : Emocije su duboke i intenzivne. Mogući su važni razgovori.

Zdravlje : Pokušajte da ublažite stres fizičkom aktivnošću.

Strijelac

Posao : Razmišljate o promjenama i novim mogućnostima. Vikend donosi inspiraciju.

Ljubav : Sloboda vam je važna, ali neko bi mogao da probudi vašu radoznalost.

Zdravlje : Boravak na svježem vazduhu će vam dobro doći.

Jarac

Posao : Ne možete se potpuno isključiti od svojih obaveza, ali pokušajte da pronađete ravnotežu.

Ljubav : Pokazivanje emocija vam je teže nego obično - vaš partner bi to mogao primjetiti.

Zdravlje : Umor se nakuplja, potrebno vam je više sna.

Vodolija

Posao : Vaše ideje su nekonvencionalne i zanimljive. Vikend je dobar za kreativno razmišljanje.

Ljubav : Tražite slobodu i autentičnost. Mogući su neočekivani susreti.

Zdravlje : Mentalni odmor vam je neophodan.

Riba

Posao : Intuicija vam pomaže da stvari vidite iz drugačije perspektive.

Ljubav : Romantično raspoloženje donosi lijepe trenutke sa partnerom ili simpatijom.

Zdravlje : Posvetite se opuštanju i unutrašnjoj ravnoteži.

