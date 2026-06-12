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Arakči: Memorandum predviđa prekid rata

Autor:

ATV
12.06.2026 22:46

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Аракчи: Меморандум предвиђа прекид рата
Foto: Tanjug / AP / Khaled Elfiqi

Memorandum o razumijevanju između SAD i Irana predviđa prekid rata, ali izostavlja nuklearno pitanje, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

On je rekao agenciji IRIB da je memorandum o okončanju sukoba, uključujući Liban, prvi dio aranžmana dogovorenog sa Vašingtonom, dok će konačni dogovor regulisati iransko nuklearno pitanje i ukidanje sankcija.

"Prvi sporazum, poznat i kao memorandum, predviđa prekid pomorske blokade i reguliše pitanje Ormuskog moreuza", rekao je Arakči i dodao da će dokument sadržati i garancije o nekorištenju sile.

On je naglasio da se upravljanje Ormuskim moreuzom neće vratiti u predratno doba, da suverenitet nad moreuzom pripada Iranu i Omanu i da će Iran osigurati bezbjedan prolazak brodovima ovom pomorskom rutom.

Šef iranske diplomatije je dodao da memorandum još nije potpisan i da bi mogao da bude promijenjen, prenosi Rojters.

(Srna)

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