Arakči: Memorandum predviđa prekid rata

Autor:ATV
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Memorandum o razumijevanju između SAD i Irana predviđa prekid rata, ali izostavlja nuklearno pitanje, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.
On je rekao agenciji IRIB da je memorandum o okončanju sukoba, uključujući Liban, prvi dio aranžmana dogovorenog sa Vašingtonom, dok će konačni dogovor regulisati iransko nuklearno pitanje i ukidanje sankcija.
"Prvi sporazum, poznat i kao memorandum, predviđa prekid pomorske blokade i reguliše pitanje Ormuskog moreuza", rekao je Arakči i dodao da će dokument sadržati i garancije o nekorištenju sile.
On je naglasio da se upravljanje Ormuskim moreuzom neće vratiti u predratno doba, da suverenitet nad moreuzom pripada Iranu i Omanu i da će Iran osigurati bezbjedan prolazak brodovima ovom pomorskom rutom.
Šef iranske diplomatije je dodao da memorandum još nije potpisan i da bi mogao da bude promijenjen, prenosi Rojters.
(Srna)
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