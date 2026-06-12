Pakistanski premijer: Postignut konačan tekst mirovnog sporazuma!

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Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je da je postignut „konačan, dogovoren tekst mirovnog sporazuma“ između SAD-a i Irana.
U objavi na društvenoj mreži Iks, Šarif je napisao: „Pakistan sada blisko sarađuje s obje strane na finalizaciji narednih koraka“.
Zaključio je porukom: „Mir nikada nije bio bliži“.
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
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