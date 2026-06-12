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Pakistanski premijer: Postignut konačan tekst mirovnog sporazuma!

12.06.2026 18:35

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Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Foto: Printscreen/X.com

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je da je postignut „konačan, dogovoren tekst mirovnog sporazuma“ između SAD-a i Irana.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Šarif je napisao: „Pakistan sada blisko sarađuje s obje strane na finalizaciji narednih koraka“.

Zaključio je porukom: „Mir nikada nije bio bliži“.

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