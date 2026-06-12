Pakistanski premijer: Postignut konačan tekst mirovnog sporazuma!

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je da je postignut „konačan, dogovoren tekst mirovnog sporazuma“ između SAD-a i Irana.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Šarif je napisao: „Pakistan sada blisko sarađuje s obje strane na finalizaciji narednih koraka“.

Zaključio je porukom: „Mir nikada nije bio bliži“.