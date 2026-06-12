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Ambasador SAD pri UN: Podrška okončanju mandata Mehanizma

Izvor:

SRNA

12.06.2026 18:24

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Сједница Савјета безбједности УН
Foto: Tanjug/AP/Charly Triballeau

SAD podržavaju preporuku da se u ovom trenutku okonča mandat Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale da istražuje, podiže optužnice, procesuira ratne zločine, nepoštovanje suda i lažna svjedočenja, izjavio je ambasador SAD pri UN Džef Bartos.

"Podržavamo preporuku da se funkcija pružanja pomoći nacionalnim institucijama od strane Tužilaštva prenese na Sekretarijat UN", rekao je Bartos na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o radu Mehanizma.

On je dodao da je pomenuta funkcija "i dalje važna kao podrška nacionalnim pravosuđima koja se bave zločinima u okviru domaćih sistema".

"SAD podržavaju prenos vršenja svakodnevnog nadzora nad provođenjem presuda na države koje ih provode", rekao je Bartos.

Američki ambasador je podvukao da SAD podržavaju smanjenje broja zaposlenih u Mehanizmu, troškova rada i njegovo postepeno zatvaranje.

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Savjet bezbjednosti UN

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