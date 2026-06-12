Debata u Savjetu bezbjednosti; Rusija: Odluka suda o generalu Mladiću nehumana i nezakonita

U Savjetu bezbjednosti u Njujorku u toku je polugodišnja debata o Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Savjetu bezbjednosti UN. Izvještaje su podnijeli glavni tužilac Serž Bramerc i predsjednica Mehanizma Grasijela Gati Santana.

Ruska predstavnica u Savjetu bezbjednosti UN rekla je da je odluka predsjednice suda o nepuštanju generala Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiju radi liječenja nehumana i nezakonita.

- Takođe, najbolje bi bilo da svi osuđenici svoje kazne služe u matičnim zemljama, uz odgovarajući nadzor - navela je ona.

Predstavnik SAD rekao je da SAD podržavaju završetak rada Mehanizma u smislu istraga.

- Potrebno je dati podršku domaćim institucijama i nacionalnim tužilaštvima. Mora se promijeniti i sadašnji statut Mehanizma - rekao je on.

Debata će biti usredsređena na završetak preostalih pravnih slučajeva, prenos tehničkih funkcija na nacionalne jurisdikcije i upravljanje istorijskim arhivama.

Podsjećamo, ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja pozvao je na sjednici Savjeta bezbjednosti 12. maja Mehanizam da oslobodi generala Ratka Mladića iz humanih razloga ili će u suprotnom biti odgovoran za nastavak pogoršavanje njegovog zdravstvenog stanja, prenosi RTRS.