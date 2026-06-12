Zabrinutost u Grčkoj zbog opasne ribe: Problem koji bi mogao trajati godinama

Riba koja sadrži jedan od najopasnijih prirodnih toksina na svijetu sve češće se pojavljuje u blizini grčkih plaža. Stručnjaci upozoravaju da njeno širenje nije privremena pojava i da bi posljedice po ribarstvo, ekosistem i bezbjednost ljudi mogle biti dugoročne.

Naime, u pitanju je otrovna srebrnoobrazna riba naduvača, poznata u Grčkoj kao "lagocefalus", koja se širi iz južnih dijelova zemlje ka vodama u blizini Atine i centralne Grčke, što izaziva zabrinutost zbog mogućih posljedica po morski ekosistem, ribarstvo i bezbjednost ljudi, istakli su naučnici. Prema navodima istraživača, ta vrsta je posljednjih mjeseci zabilježena u južnom Evijskom zalivu, kao i duž obale Atike, uključujući područja Palaje Fokaje, Saronide i Varkize, što ukazuje na njeno dalje širenje ka severu, prenosi Katimerini.

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Otrovna vrsta sve bliže obalama Atine

Morski biolog Dimitris Pafras sa Univerziteta u Tesaliji rekao je da su male jedinke te vrste registrovane i kod Eretrije, Lefkandija i drugih područja zapadne obale Evije, navodeći da je širenje povezano sa povoljnim uslovima za opstanak i razmnožavanje.

Klimatske promjene pogoduju širenju vrste

Naučnici ističu da rast temperature mora, povezan sa klimatskim promjenama, čini vode istočnog Mediterana sve pogodnijim za tu vrstu koja je porijeklom iz indo-pacifičkog regiona.

Riba predstavlja ozbiljan problem za ribare, jer svojim snažnim zubima oštećuje mreže, udice i ulov, a može da naruši lokalne ekosisteme hraneći se ribom, rakovima, mekušcima i glavonošcima.

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Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da sadrži tetrodotoksin, snažan neurotoksin koji je opasan čak i nakon termičke obrade, zbog čega konzumiranje te ribe može da bude smrtonosno.

Problem koji bi mogao trajati godinama

Stručnjaci navode da se populacija vrste u Mediteranu širi gotovo bez prirodnih ograničenja, jer ima malo prirodnih predatora.

Kao primjer mjera za ublažavanje problema navode Kipar, gdje vlasti finansijski podstiču ribare da uklanjaju tu vrstu iz mora.

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Prema nedavno objavljenom naučnom istraživanju, ekološki uslovi u dijelovima grčkih voda ostaće pogodni za širenje srebrnoobrazne ribe naduvače najmanje do 2035. godine, što ukazuje da je riječ o dugoročnom trendu, a ne o privremenoj pojavi.

(Tanjug)