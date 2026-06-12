Na prodaju jedan od najpoznatijih kompleksa u Banjaluci

Kompleks Fortuna u Banjaluci, jedan od prepoznatljivijih rekreativnih i ugostiteljskih objekata u gradu, ponuđen je na prodaju ili dugoročni najam.

Riječ je o kompleksu površine preko 5.000 kvadratnih metara sa otvorenim i zatvorenim bazenima, ugostiteljskim sadržajima, smještajnim kapacitetima i pratećom infrastrukturom, koji i dalje nastavlja redovno da posluje.

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Vijest je privukla pažnju brojnih građana, jer je Fortuna godinama bila mjesto okupljanja, sportskih aktivnosti i ljetnog odmora za generacije Banjalučana. Uprkos tome što je stavljena na tržište, kompleks nastavlja sa radom, a sezona na otvorenim bazenima već je počela.

Kompleks obuhvata otvorene i zatvorene bazene, restoran, konobu i klub, smještajne kapacitete, teretanu, saunu, solarijum i igraonicu. Upravo ta raznovrsnost sadržaja izdvaja Fortunu od većine sličnih objekata u gradu.

Prema informacijama iz oglasa, dokumentacija je uredna, a objekti posjeduju upotrebnu dozvolu, što potencijalnim investitorima omogućava da bez dodatnih administrativnih prepreka planiraju buduće projekte.

Mogućnosti za novu namjenu

Ono što ovaj kompleks čini posebno zanimljivim jeste činjenica da već raspolaže razvijenom infrastrukturom. Umjesto višegodišnjeg procesa projektovanja i gradnje, budući vlasnik ili zakupac mogao bi postojeće kapacitete prilagoditi novoj namjeni, piše "BL Portal".

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Među mogućnostima koje se pominju su medicinski i rehabilitacioni centar, sportska akademija, velnes kompleks ili savremeni centar za smještaj i brigu o starijim osobama. Riječ je o djelatnostima za koje u regionu postoji sve veća potreba, posebno imajući u vidu starenje stanovništva i rast potražnje za zdravstvenim i rehabilitacionim uslugama.

Mogućnost promjene vlasništva ili namjene Fortune izaziva interesovanje javnosti, iako za sada nema informacija o potencijalnim kupcima niti o konkretnim planovima za budućnost.

Kompleks u ovom trenutku nastavlja sa redovnim radom i prima goste kao i do sada.