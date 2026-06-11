Ne idite u centar grada bez ribarskih čizama: Milion KM "progutale" ogromne lokve

Prošle su četiri godine od rekonstrukcije centralne pješačke zone u ulici Bana Milosavljevića, odnosno od Palate predsjednika do kuće Milanovića, a popularno šetalište u Banjaluci danas prekrivaju ogromne lokve.

Ukoliko ste se zaputili ovim dijelom grada, danas, ali i svaki drugi dan kada je padala kiša, imali ste priliku preskakati i obilaziti ogromne lokve u pješačkoj zoni.

Za ovaj projekat, kroz rebalans budžeta Grada Banjaluka izdvojen je 2022. godine milion KM, a kako možemo vidjeti, pomenuti se "utopio" u loše izvedenim radovima, a što je najviše koštalo Banjalučane jer će ih svakom kišom morati preskakati ili obilaziti da tamo gdje su se zaputili ne bi mokri dolazili.

"Ova rekonstrukcija je važna za turizam u našem gradu. Oko milion KM je planirano za ovu rekonstrukciju, a naša želja je da sve ovo bude završeno i prije nego što je predviđeno. Dakle, rok za izvođenje radova je šest mjeseci, a mi ćemo dati sve od sebe da radovi budu završeni u rekordnom roku, ukoliko je moguće već za četiri mjeseca", rekao je tada gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković i zaista, radovi su završeni prije predviđenog roka.

Da li su zbog žurbe nastali ovi propusti i da li će gore pomenuti turizam, odnosno turisti imati priliku da svjedoče i novoj disciplini u gradu - "preskakanju lokvi", nemamo saznanja, kao ni da li će nadležni popraviti ove problematične propuste jer su za iste izdvojili ozbiljna sredstva.