Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

Četrnaestogodišnja učenica optužena je po tri tačke za pokušaj ubistva nakon napada nožem u školi u Mančesteru, u kojem su povrijeđene tri osobe, saopštila je policija.

Osumnjičena učenica je uhapšena na licu mjesta pod sumnjom za nanošenje teške tjelesne povrede sa umišljajem, a kasnije je optužena po tri tačke za pokušaj ubistva i dvije tačke za posjedovanje hladnog oružja u školskim prostorijama, prenio je Skaj Njuz.

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Policija je navela da je istragu u početku preuzela protivteroristička jedinica Sjeverozapada, uz podršku lokalne policije, ali da incident nije klasifikovan kao teroristički.

Detektivi su saopštili da se istraga o motivima napada i dalje vodi, dok su u toku i dodatne provjere i pretrage.

Glavni detektiv nadzornik Džonatan Čedvik ocijenio je da je riječ o izuzetno ozbiljnom slučaju, ističući da policija sarađuje sa školom i porodicama žrtava kako bi im pružila podršku nakon incidenta.

Djevojčica je zadržana u pritvoru i uz procjenu zdravstvenih stručnjaka očekuje se njeno pojavljivanje pred sudom u narednom periodu.

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Napad se dogodio u Akademiji "Kop" u Blekliju u utorak, kada su ubodne rane zadobili dvoje 14-godišnjaka - dječak i djevojčica, kao i 27-godišnji muškarac.

Svi povrijeđeni su prevezeni u bolnicu, ali su ubrzo otpušteni jer povrede nisu bile opasne po život.

(Telegraf.rs)