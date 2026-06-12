Dramatično upozorenje: Stiže Orešnik

Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine upozorile su u petak, 12. juna, na veliku vjerovatnoću da će ruske snage upotrijebiti balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik".

Upozorenje je navedeno u zvaničnom saopštenju Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

"Tokom dana, postoji velika vjerovatnoća da će neprijatelj upotrijebiti balističku raketu srednjeg dometa sa poligona Kapustin Jar", navodi se u izvještaju.

Ukrajincima je rečeno da ne ignorišu sirene za vazdušnu opasnost i da, kada ih čuju, odmah potraže sklonište.

Podsjetimo, iako se više puta navodilo da su ruske snage upotrijebile "Orešnik" na frontu u Ukrajini, ruski predsjednik je nedavno demantovao takve navode, tvrdeći da "Orešnik" zapravo nije imao "ratnu upotrebu".