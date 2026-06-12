Dramatično upozorenje: Stiže Orešnik

Autor:ATV
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Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine upozorile su u petak, 12. juna, na veliku vjerovatnoću da će ruske snage upotrijebiti balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik".
Upozorenje je navedeno u zvaničnom saopštenju Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine.
"Tokom dana, postoji velika vjerovatnoća da će neprijatelj upotrijebiti balističku raketu srednjeg dometa sa poligona Kapustin Jar", navodi se u izvještaju.
Ukrajincima je rečeno da ne ignorišu sirene za vazdušnu opasnost i da, kada ih čuju, odmah potraže sklonište.
Podsjetimo, iako se više puta navodilo da su ruske snage upotrijebile "Orešnik" na frontu u Ukrajini, ruski predsjednik je nedavno demantovao takve navode, tvrdeći da "Orešnik" zapravo nije imao "ratnu upotrebu".
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