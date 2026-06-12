Darko Mladić: Stanje generala sve lošije, ovo pitanje se postavlja na sjednici SB

Pitanje zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, prije svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava, ocijenio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Srbija ovo pitanje postavlja i na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o radu haškog Mehanizma.

Bez obzira na izuzetno teško zdravstveno stanje generala Mladića, haški Mehanizam je više puta odbio zahtjev da general bude pušten na liječenje u Srbiju. Ovaj slučaj trebao bi da se nađe i na sjednici Savjeta bezbjednosti i Srbija će da iznese svoj stav.

Generalov sin Darko Mladić za RTRS kaže da je njegov otac loše.

- Sve je slabiji i sve lošije može da priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu njegu. Nekada ima boljih dana, nekada lošijih, ali generalno sve je slabiji - rekao je Darko Mladić.

Od sjednice Savjeta bezbjednosti velika su očekivanja.

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- Jedna od tema će biti i kršenje prava na liječenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spriječe zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtijevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija pravda u odnosu na ostale osuđene - kaže Mladić.

Očigledno dok je ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu, kaže Mladić.

- Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namjera. Mi ćemo se boriti do posljednjeg trenutka - poručio je Mladić.

Komitetu se obratila i Srbija i porodica i odbrana.

- Mi očekujemo odgovor, ali to je samo jedan od kanala preko koga tražimo da se poštuju pravila i da budu ista za sve, a ne da zavise od politike - naveo je Mladić.

Haški tribunal je diskriminisao žrtve, kaže Mladić.

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- Posebno to važi za mog oca na kome se primjenjuju standardi koji nisu važili za druge. Sistem je tako napravljen da se u uskom krugu donose odluke i da politika ne zavisi od međunarodnih prava. Nikada im nije bio cilj da donesu pravdu i pomirenje - rekao je Mladić.

U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja ponovo će porodica podnijeti zahtjev za puštalje generala u Srbiju, kaže generalov sin.

- Eksploatisaćemo sve što pravo dopušta kako bi došli do cilja - rekao je Mladić.