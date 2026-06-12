Logo

Budimir: Srpska obrazuje kvalitetne policijske službenike

Autor:

ATV
12.06.2026 11:51

Komentari:

0
Жељко Будимир
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da su maturanti Srednje škole unutrašnjih poslova pokazatelj da su Republika Srpska, njen sistem i Uprava za policijsko obrazovanje sposobni da obrazuju kadar koji kvalitetno obavlja poslove i zadatke u profesionalnoj službi.

"Većina ovih mladih ljudi će da radi kvalitetno zato što je njihovo školovanje bilo dugotrajnije, sistematičnije i kvalitetnije", rekao je Budimir novinarima u Centru za obuku u Zalužanima kod Banjaluke, nakon promocije 188 maturanata Srednje škole unutrašnjih poslova koji su uspješno okončali dvogodišnje školovanje.

Budimir je ocijenio da je 10. klasa maturanata Srednje škole unutrašnjih poslova, jedna od najboljih poslije obnavljanja ove škole 2023. godine.

"Dio ovih mladih ljudi nastaviće školovanje na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci, a drugi na Kriminalističko-policijskom

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova na početku časne službe

Univerzitetu i Univerzitetu odbrane Srbije u Beogradu", dodao je Budimir.

Teja Novaković iz Srpca, koja je proglašena učenikom generacije, rekla je novinarima da će školovanje nastaviti na Vojnoj akademiji u Beogradu na smjeru vojno-saobraćajnog inženjerstva.

Milan Deurić iz Vlasenice, koji je proglašen najboljim učenikom 10. klase Srednje škole unutrašnjih poslova, rekao je novinarima da će školovanje nastaviti na Kriminalističko-policijskom Univerzitetu u Beogradu.

Za tri najbolja učenika Srednje škole unutrašnjih poslova uručene su nagrade i rješenja za prijem u radni odnos u MUP Republike Srpske.

Svečanosti su prisustvovali i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, direktor Policije Siniša Kostrešević, roditelji učenika i mnogobrojni i građani.

Polaganjem svečane zakletve njih 188 stupiće u radni odnos kao pripravnici, a potom će, nakon šest mjeseci provedenih u policijskim stanicama, položiti stručni ispit i u svojstvu policijskih službenika stupiti u redove MUP-a Republike Srpske, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željko Budimir

Zalužani

Policija

MUP Republike Srpske

Komentari (0)

Pročitajte više

Радован Вишковић, вршилац дужности Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković: Ovo je dokaz moći, snage i vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom

2 h

0
Приједор - радови на путу.

Gradovi i opštine

Prijedor dobija novi izgled: 1,2 miliona KM za šetalište uz Sanu

2 h

0
Ружа

Srbija

Preminula djevojčica heroina Jana Simonović (6)

2 h

0
Пронађено тијело мушкарца како плута у каналу: Језиве сцене код Куле

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca kako pluta u kanalu: Jezive scene kod Kule

2 h

0

Više iz rubrike

Радован Вишковић, вршилац дужности Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković: Ovo je dokaz moći, snage i vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom

2 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Srpska postala veliko gradilište i privlačna destinacija za investitore

2 h

0
Свечаности у Залужанима присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Republika Srpska

Cvijanović: Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova na početku časne službe

2 h

0
У Великој Обарској код Бијељине почиње изградња дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.

Republika Srpska

Početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina - Brčko

2 h

0

  • Najnovije

13

58

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu s nožem, nastao haos

13

52

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

13

50

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

13

43

Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

13

41

Poznate nove cijene goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima