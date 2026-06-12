Budimir: Srpska obrazuje kvalitetne policijske službenike

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da su maturanti Srednje škole unutrašnjih poslova pokazatelj da su Republika Srpska, njen sistem i Uprava za policijsko obrazovanje sposobni da obrazuju kadar koji kvalitetno obavlja poslove i zadatke u profesionalnoj službi.

"Većina ovih mladih ljudi će da radi kvalitetno zato što je njihovo školovanje bilo dugotrajnije, sistematičnije i kvalitetnije", rekao je Budimir novinarima u Centru za obuku u Zalužanima kod Banjaluke, nakon promocije 188 maturanata Srednje škole unutrašnjih poslova koji su uspješno okončali dvogodišnje školovanje.

Budimir je ocijenio da je 10. klasa maturanata Srednje škole unutrašnjih poslova, jedna od najboljih poslije obnavljanja ove škole 2023. godine.

"Dio ovih mladih ljudi nastaviće školovanje na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci, a drugi na Kriminalističko-policijskom

Republika Srpska Cvijanović: Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova na početku časne službe

Univerzitetu i Univerzitetu odbrane Srbije u Beogradu", dodao je Budimir.

Teja Novaković iz Srpca, koja je proglašena učenikom generacije, rekla je novinarima da će školovanje nastaviti na Vojnoj akademiji u Beogradu na smjeru vojno-saobraćajnog inženjerstva.

Milan Deurić iz Vlasenice, koji je proglašen najboljim učenikom 10. klase Srednje škole unutrašnjih poslova, rekao je novinarima da će školovanje nastaviti na Kriminalističko-policijskom Univerzitetu u Beogradu.

Za tri najbolja učenika Srednje škole unutrašnjih poslova uručene su nagrade i rješenja za prijem u radni odnos u MUP Republike Srpske.

Svečanosti su prisustvovali i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, direktor Policije Siniša Kostrešević, roditelji učenika i mnogobrojni i građani.

Polaganjem svečane zakletve njih 188 stupiće u radni odnos kao pripravnici, a potom će, nakon šest mjeseci provedenih u policijskim stanicama, položiti stručni ispit i u svojstvu policijskih službenika stupiti u redove MUP-a Republike Srpske, prenosi Srna.