Cvijanović: Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova na početku časne službe

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je maturantima Srednje škole unutrašnjih poslova na završetku uspješnog školovanja i početku časne i odgovorne službe.

Cvijanovićeva je prisustvovala promociji desete klase učenika Srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske u Centru za obuku u Zalužanima kod Banjaluke. Riječ je o promociji 188 maturanata Srednje škole unutrašnjih poslova koji su uspješno okončali dvogodišnje školovanje. Polaganjem svečane zakletve njih 188 stupiće u radni odnos kao pripravnici, a potom će, nakon šest mjeseci provedenih u policijskim stanicama, položiti stručni ispit i u svojstvu policijskih službenika stupiti u redove MUP-a Republike Srpske. (Srna)

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