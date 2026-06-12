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Cvijanović: Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova na početku časne službe

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ATV
12.06.2026 11:23

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Свечаности у Залужанима присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Foto: Srna

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je maturantima Srednje škole unutrašnjih poslova na završetku uspješnog školovanja i početku časne i odgovorne službe.

Cvijanovićeva je prisustvovala promociji desete klase učenika Srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske u Centru za obuku u Zalužanima kod Banjaluke.

Riječ je o promociji 188 maturanata Srednje škole unutrašnjih poslova koji su uspješno okončali dvogodišnje školovanje.

Polaganjem svečane zakletve njih 188 stupiće u radni odnos kao pripravnici, a potom će, nakon šest mjeseci provedenih u policijskim stanicama, položiti stručni ispit i u svojstvu policijskih službenika stupiti u redove MUP-a Republike Srpske.

(Srna)

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Željka Cvijanović

Maturanti

Republika Srpska

Željko Budimir

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