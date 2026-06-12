Višković: Novi kilometri za spajanje Srpske i Srbije naš strateški cilj

Autoputevi Republike Srpske raspolažu sa mrežom od 111 kilometara autoputa. Za Republiku Srpsku prioritet svih prioriteta je povezivanje Beograda i Banjaluke. Tamo gdje se završava auto-put Rača–Bijeljina, danas počinje izgradnja 17 kilometara duge dionice Bijeljina–Brčko.

Ovu saobraćajnicu gradiće kineske kompanije, uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka.

Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. a finansijski definisan prošle godine i predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kompanije iz Kine.

Vršilac dužnosti direktora Autoputeva Republike Srpske, Radovan Višković kaže da je ovo nacionalni projekat kako bi se povezala Banjaluka i Beograd.

- Ovo je nastavak započetih aktivnosti. Započeti su i pripremni radovi na dijelu auto - puta od Vukosavlja. Polako ostvarujemo naš zacrtani cilj, da povežemo Baljaluku i Beograd - rekao je Višković.

Još imamo nepokrivenu dionicu od Dobija do Vukosavlja, od nekih 35 kilometara.

- U pregovorima smo i to će biti završeno - kaže Višković.

Ova dionica koja se danas počinje graditi iznosi oko 17 kilometara.

- Sve je u rukama kineskog partnera i stekli su se uslovi da se krene u realizaciju. Rok gradnje je tri godine i ja očekujem da kineski partneri završe i ranije ovu dionicu. Cijena je oko 274 miliona KM - naveo je Višković.

U budućnosti treba da se sagradi još jedna petlja, navodi Višković.

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- Ne očekujemo probleme po pitanju gradnje. Imovinski odnosi su završeni. U junu ćemo obezbijediti i građevinsku dozvolu i time će se steći svi uslovi da gradnja teče po planu - istakao je Višković.

Kriz ovaj projekat važno je povezivanje Beograda i Banjaluke.

- Izgradnja puteva je i preduslov ekonomskog razvoja. Najbolji primjer je upravo Srpska. One lokalne zajednice koje su imale sreću da su pored izgrađenih auto - puteva doživjele su ekonomski bum. Očekujem da tako bude i sa Semberijom - rekao je Višković.

Očekivanja su, kaže, da ovaj auto - put bude žila kucavica u povezivanju našeg naroda s obje strane Drine.

/RTRS/