Logo

Za 27 dana ispaljeno 680 protivgradnih raketa

Autor:

Ines Đanković
02.07.2026 20:29

Komentari:

0
Противградна заштита Републике Српске
Foto: ATV

Protivgradna zaštita Republike Srpske radi punom parom, ispaljeno je 680 protivgradnih raketa za 27 dana. I dok se građani raduju zahlađenju nakon toplotnog talasa, radari se prate dan i noć.

Dok mnogi sa tvrđim snom spavaju, a oni koji se plaše grmljavine strepe od svakog udara i bljeska, 6-7 ljudi je na visini zadatka. Prate oblake, rade njihovu analizu, ispaljuju rakete, pozivaju strijelce na djelovanje, a sve u namjeri da se razbiju gradonosni oblaci. Grmljavinu je, kažu, teško predvidjeti pa se oslanjaju na 24-časovnu prognozu. A onda je najbitnija dobra tehnika i dobar operativni tim.

"Odgovornost je donijeti odluku koji je trenutni proces prioritet, ima ih više, nije samo jedan grmljavinski proces. Treba odrediti početak dejstva, odrediti broj raketa, u kom pravcu će se isplatiti rakete i to je suština uživo u akciji", rekao je meteorolog Rajko Popović.

Mijenjaju se vremenske prilike, pojavljuju se ekstremi, visoke temperature, vjetrovi koji nisu svojstveni za naše prostore. Ljeto uz vrućine, asocira i na pojavu grada i iznenadnog nevremena. Teritorija se brani protivgradnim raketama. Ali prije ispaljivanja, potrebno je odobrenje i saradnja sa kontrolom leta.

"Zovemo toranj Banjaluka, oni imaju komunikaciju sa svim ostalim aerodromima, EUFOR-om, nažalost, koji još tu pravi probleme oko tih kvadrata. Oni kada odobre kvadrate da možemo dejstvovati. Mi tada krećemo dejstvovati, kada zabrane prekidamo dejstvo", kazao je rukovodilac Protivgradnog centra Nova Topola Mladen Knežević.

Najviše zabrana za dejstvo je u blizini aerodrome Banjaluka i Tuzla, ali i na području u blizini dubrovačkog aerodroma. Nema ispaljivanja raketa ni u pograničnim područjima i preko državnih granica.

Ovo je protivgradna raketa. Jedna košta 1000 KM. U toku dejstva u jednom danu protivgradna zaštita zna da ispali i do 300 ovakvih raketa

U sezoni protivgradnog djelovanja od aprila do oktobra potroši se u prosjeku 1000 raketa.

"Uspijemo za 2-3 minute ispaliti od komande do završetka ispaljenja. To je neko vrijeme koje nam treba da ispalimo. Znali smo pucati po 200-300 raketa u toku dana, u toku par sati. I sve smo stizali da ispratimo, em video nadzorom em komandama i potvrdama ispaljenih raketa", izjavio je tehničar-informatičar na operativnim poslovima Stefan Mijatović.

Republika Srpska ima dovoljno raketa, uz pomoć Vlade nabavljeno je 3700 raketa. Više dejstava protivgradne zaštite očekuje se u drugoj polovini ljeta. Uz rakete posao obavljaju i prizemni generatori. Plan je i da od avgusta u akciji bude i avion za protivgradnu zaštitu.

"U ovom momentu kada mi razgovaramo 350 protivgradnih stanica imamo, preko 220 automatskih i 130 sa strijelcima. Cilj je da se izbace svi strijelci. To su ljudi čija je u ovom momentu starosna dob oko 60 godina", izjavio je direktor JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" Tihomir Dejanović.

Uvođenjem dodatnih automatskih stanica trebalo bi da bude povećana efikasnost djelovanja za 59 gradova i opština koje su obuhvaćene sistemom protivgradne zaštite.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Protivgradna zaštita

Republika Srpska

protivgradne rakete

Grmljavina

Komentari (0)

Pročitajte više

Вртић

Društvo

Diploma više nije uslov? Sa B2 sertifikatom do radnog mjesta vaspitača u vrtiću

34 min

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом

Republika Srpska

Stevandić: U utorak posebna sjednica o vetu Cvijanovićeve

35 min

0
Мува на зеленој трави.

Savjeti

Prirodno sredstvo koje sprečava ulazak insekata u kuću

36 min

0
Вртић

Banja Luka

Poznato kako je buknula salmonela u banjalučkom vrtiću

43 min

0

Više iz rubrike

Вртић

Društvo

Diploma više nije uslov? Sa B2 sertifikatom do radnog mjesta vaspitača u vrtiću

34 min

0
Кампус Бањалука

Društvo

Važna vijest za studente Univerziteta u Banjaluci

1 h

0
Полиција Републике Српске

Društvo

MUP Srpske izdao zabranu, evo na koga se odnosi

5 h

0
Нова провокација заставом РБиХ: Застава одузета, једна особа ухапшена!

Društvo

Nova provokacija zastavom RBiH: Zastava oduzeta, jedna osoba uhapšena!

8 h

11

  • Najnovije

20

45

Muškarac (45) koji je teško povrijeđen u tuči preminuo nakon mjesec dana borbe za život

20

44

SP usvojila liste: Dokazujemo da smo složni i snažni

20

37

Počinje šesti "Jelen Garden Fest" u Prijedoru

20

30

Lažni policajci nasmrt pretukli muškarca u Hrvatskoj: Optužen državljanin BiH

20

29

Za 27 dana ispaljeno 680 protivgradnih raketa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima