Za 27 dana ispaljeno 680 protivgradnih raketa

Protivgradna zaštita Republike Srpske radi punom parom, ispaljeno je 680 protivgradnih raketa za 27 dana. I dok se građani raduju zahlađenju nakon toplotnog talasa, radari se prate dan i noć.

Dok mnogi sa tvrđim snom spavaju, a oni koji se plaše grmljavine strepe od svakog udara i bljeska, 6-7 ljudi je na visini zadatka. Prate oblake, rade njihovu analizu, ispaljuju rakete, pozivaju strijelce na djelovanje, a sve u namjeri da se razbiju gradonosni oblaci. Grmljavinu je, kažu, teško predvidjeti pa se oslanjaju na 24-časovnu prognozu. A onda je najbitnija dobra tehnika i dobar operativni tim.

"Odgovornost je donijeti odluku koji je trenutni proces prioritet, ima ih više, nije samo jedan grmljavinski proces. Treba odrediti početak dejstva, odrediti broj raketa, u kom pravcu će se isplatiti rakete i to je suština uživo u akciji", rekao je meteorolog Rajko Popović.

Mijenjaju se vremenske prilike, pojavljuju se ekstremi, visoke temperature, vjetrovi koji nisu svojstveni za naše prostore. Ljeto uz vrućine, asocira i na pojavu grada i iznenadnog nevremena. Teritorija se brani protivgradnim raketama. Ali prije ispaljivanja, potrebno je odobrenje i saradnja sa kontrolom leta.

"Zovemo toranj Banjaluka, oni imaju komunikaciju sa svim ostalim aerodromima, EUFOR-om, nažalost, koji još tu pravi probleme oko tih kvadrata. Oni kada odobre kvadrate da možemo dejstvovati. Mi tada krećemo dejstvovati, kada zabrane prekidamo dejstvo", kazao je rukovodilac Protivgradnog centra Nova Topola Mladen Knežević.

Najviše zabrana za dejstvo je u blizini aerodrome Banjaluka i Tuzla, ali i na području u blizini dubrovačkog aerodroma. Nema ispaljivanja raketa ni u pograničnim područjima i preko državnih granica.

Ovo je protivgradna raketa. Jedna košta 1000 KM. U toku dejstva u jednom danu protivgradna zaštita zna da ispali i do 300 ovakvih raketa

U sezoni protivgradnog djelovanja od aprila do oktobra potroši se u prosjeku 1000 raketa.

"Uspijemo za 2-3 minute ispaliti od komande do završetka ispaljenja. To je neko vrijeme koje nam treba da ispalimo. Znali smo pucati po 200-300 raketa u toku dana, u toku par sati. I sve smo stizali da ispratimo, em video nadzorom em komandama i potvrdama ispaljenih raketa", izjavio je tehničar-informatičar na operativnim poslovima Stefan Mijatović.

Republika Srpska ima dovoljno raketa, uz pomoć Vlade nabavljeno je 3700 raketa. Više dejstava protivgradne zaštite očekuje se u drugoj polovini ljeta. Uz rakete posao obavljaju i prizemni generatori. Plan je i da od avgusta u akciji bude i avion za protivgradnu zaštitu.

"U ovom momentu kada mi razgovaramo 350 protivgradnih stanica imamo, preko 220 automatskih i 130 sa strijelcima. Cilj je da se izbace svi strijelci. To su ljudi čija je u ovom momentu starosna dob oko 60 godina", izjavio je direktor JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" Tihomir Dejanović.

Uvođenjem dodatnih automatskih stanica trebalo bi da bude povećana efikasnost djelovanja za 59 gradova i opština koje su obuhvaćene sistemom protivgradne zaštite.