Poznato kako je buknula salmonela u banjalučkom vrtiću

Nakon što je kod 16-oro djece i jedne vaspitačice potvrđena salmonela, slučaj je odmah prijavljen nadležnim zdravstvenim službama. Inspekcijski nadzor je u toku, a vrtiću su naložene sve neophodne mjere.

Dobra vijest je da zaražena djeca imaju blažu kliničku sliku i nijedno nije hospitalizovano. Povratak u vrtić biće moguć tek nakon tri uzastopna negativna testa na salmonelu.

"Mi smo ispoštovali sve mjere i preporuke koje su nam date. Trenutno je vrtić očišćen i spreman za ulazak djece i vaspitača. Najkasnije u ponedjeljak čekamo da stignu rezultati prve djece koja su testirana, kako bi djeca nastavila da borave u vrtiću. Ovo je bilo neophodno da se uradi kako bi se prekinuo lanac epidemije. Ovo nam je bio jedini mehanizam kako bismo natjerali roditelje da testiraju svoju djecu i da na taj način budemo sigurni da nam ulazi zdravo dijete u objekat", rekao je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.

Roditelji ističu da su do sada veoma zadovoljni uslugom u vrtiću „Neven“ i da ne vjeruju da je do zaraze došlo zbog neispravne hrane u vrtiću. Problem im je, kažu, organizacija oko čuvanja djece s obzirom na to da je vrtić privremeno zatvoren.

"Teško je, nije lako. Velika organizacija je potrebna, kako mene, tako i supruga. Teško je uskladiti sve sa poslom i obavezama, ali uspijevamo. Nadamo se da će se situacija što prije riješiti i da ćemo se ubrzo vratiti u normalu", rekao je roditelj Suzana Subašić.

Epidemija bakterijom salmonele karakteristična je za ljetni period zbog toplog vremena koji je pogodan za razmnožavanje i opstanak bakterija. Lako se prenosi, te najčešće pogađa kolektive. Proizvodi koji sadrže mlijeko, jaja ili piletinu, posebno su rizični ako se hrana adekvatno ne obradi i ne čuva na hladnom za vrijeme visoke temperature napolju.

"Jedan kliconoša, koji može da nema simptome, a bakterija postoji u njegovom organizmu. On je jednako opasan po druge osobe, kao kliconoša koji ima simptome. Možda je čak i opasniji jer nema simptome i slobodno se kreće i radi, a samim tim širi bakteriju u neznanju i dovodi u opasnost", kazala je načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić Vukmir.

Kako ATV nezvanično saznaje, do epidemije je došlo jer je zaraženo dijete dolazilo u vrtić i zarazilo drugu djecu iz grupe i vaspitačicu. Tome u prilog ide i činjenica da se iz iste kuhinje priprema hrana za sedam vrtića, među kojima je i vrtić „Neven“, a do zaraze je došlo samo u jednoj grupi u jednom vrtiću.