Logo

Poznato kako je buknula salmonela u banjalučkom vrtiću

Autor:

Teodora Begović
02.07.2026 20:06

Komentari:

0
Вртић
Foto: ATV

Nakon što je kod 16-oro djece i jedne vaspitačice potvrđena salmonela, slučaj je odmah prijavljen nadležnim zdravstvenim službama. Inspekcijski nadzor je u toku, a vrtiću su naložene sve neophodne mjere.

Dobra vijest je da zaražena djeca imaju blažu kliničku sliku i nijedno nije hospitalizovano. Povratak u vrtić biće moguć tek nakon tri uzastopna negativna testa na salmonelu.

"Mi smo ispoštovali sve mjere i preporuke koje su nam date. Trenutno je vrtić očišćen i spreman za ulazak djece i vaspitača. Najkasnije u ponedjeljak čekamo da stignu rezultati prve djece koja su testirana, kako bi djeca nastavila da borave u vrtiću. Ovo je bilo neophodno da se uradi kako bi se prekinuo lanac epidemije. Ovo nam je bio jedini mehanizam kako bismo natjerali roditelje da testiraju svoju djecu i da na taj način budemo sigurni da nam ulazi zdravo dijete u objekat", rekao je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.

Roditelji ističu da su do sada veoma zadovoljni uslugom u vrtiću „Neven“ i da ne vjeruju da je do zaraze došlo zbog neispravne hrane u vrtiću. Problem im je, kažu, organizacija oko čuvanja djece s obzirom na to da je vrtić privremeno zatvoren.

"Teško je, nije lako. Velika organizacija je potrebna, kako mene, tako i supruga. Teško je uskladiti sve sa poslom i obavezama, ali uspijevamo. Nadamo se da će se situacija što prije riješiti i da ćemo se ubrzo vratiti u normalu", rekao je roditelj Suzana Subašić.

Epidemija bakterijom salmonele karakteristična je za ljetni period zbog toplog vremena koji je pogodan za razmnožavanje i opstanak bakterija. Lako se prenosi, te najčešće pogađa kolektive. Proizvodi koji sadrže mlijeko, jaja ili piletinu, posebno su rizični ako se hrana adekvatno ne obradi i ne čuva na hladnom za vrijeme visoke temperature napolju.

"Jedan kliconoša, koji može da nema simptome, a bakterija postoji u njegovom organizmu. On je jednako opasan po druge osobe, kao kliconoša koji ima simptome. Možda je čak i opasniji jer nema simptome i slobodno se kreće i radi, a samim tim širi bakteriju u neznanju i dovodi u opasnost", kazala je načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić Vukmir.

Kako ATV nezvanično saznaje, do epidemije je došlo jer je zaraženo dijete dolazilo u vrtić i zarazilo drugu djecu iz grupe i vaspitačicu. Tome u prilog ide i činjenica da se iz iste kuhinje priprema hrana za sedam vrtića, među kojima je i vrtić „Neven“, a do zaraze je došlo samo u jednoj grupi u jednom vrtiću.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrtić

salmonela

Banjaluka

pacijent

Komentari (0)

Pročitajte više

Хитна, санитарно возило

Gradovi i opštine

Obećano novo vozilo za dijalizne pacijente u Nevesinju

51 min

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Lažni bolničar se našao pred sudom: Pacijent iz BiH preminuo jer mu nije pozvao pravog doktora

54 min

0
Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија

Scena

Oglasio se Kasper sa mora i otkrio kako se osjeća Mina Kostić

1 h

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Posljednji ultimatum ili kraj konsenzusa: Opozicija u više kolona ide na izbore?

1 h

1

Više iz rubrike

Сутра у Бањалуци измјена режима саобраћаја

Banja Luka

Sutra u Banjaluci izmjena režima saobraćaja

4 h

0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Banja Luka

Ninković: Nedopustivo da potkozarska sela nemaju vodu

7 h

5
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Sutra pred banjalučkim odbornicima regulacioni planovi i kreditna zaduženja

7 h

0
pump track стаза и градоначелник Драшко Станивуковић

Banja Luka

"Pump track" staza nije završila u javnim nabavkama, ali jeste na Fejsbuku

8 h

0

  • Najnovije

20

45

Muškarac (45) koji je teško povrijeđen u tuči preminuo nakon mjesec dana borbe za život

20

44

SP usvojila liste: Dokazujemo da smo složni i snažni

20

37

Počinje šesti "Jelen Garden Fest" u Prijedoru

20

30

Lažni policajci nasmrt pretukli muškarca u Hrvatskoj: Optužen državljanin BiH

20

29

Za 27 dana ispaljeno 680 protivgradnih raketa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima