Sutra pred banjalučkim odbornicima regulacioni planovi i kreditna zaduženja

Na sutrašnjoj sjednici Skupštine grada Banjaluka na predloženom dnevnom redu nalazi se 24 tačke koje su dostavljene kroz redovnu proceduru, a do danas je pristiglo još 15 dodatnih tačaka o kojima svoje mišljenje moraju dati komisije, izjavio je Srni predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Ninković je rekao da se na predloženom dnevnom redu nalazi osam regulacionih planova za koje su odbornici već rekli da ne dolazi u obzir da budu usvojeni u takvoj formi, a gradonačelnik ih namjerno šalje samo da bi bili na dnevnom redu Skupštine.

On je naveo da je na predloženom dnevnom redu i nekoliko tačaka koji se odnose na izvještaj o radu i poslovanju javnih gradskih ustanova i dva kreditna zaduženja - jedno se odnosi na investiciju, rekonstrukciju i modernizaciju toplovodne mreže, a drugo na rekonstrukciju Parka Petra Kočića.

Ninković je istakao da je gradonačelnik juče povukao prijedlog odluke o komunalnom redu i da o njoj odbornici sutra neće raspravljati.

"Pritisak javnosti i komentari odbornika urodili su plodom tako da smo ostvarili jednu malu pobjedu u pogledu zaštite životinja i Zajednice etažnih vlasnika /ZEV/, jer bi tom odlukom bilo predviđeno da stanovnici zgrade sami brinu o smeću oko zgrade, košenju zelenih površina, kao i održavanju i saniranju fasada", rekao je Ninković.

On je ukazao da je predlagač pokušao odgovornost prebaciti sa lokalnog nivoa na republičke institucije, konkretno na Republički inspektorat, navodeći primjer u vezi sa ekologijom, odnosno sječom stabala uz Vrbas.

"Zamislite taj paradoks - oni posjeku drveće, a onda su, da ne bi bili odgovorni pred javnošću, željeli da kroz ovu odluku prebace odgovornost na republičke institucije. To nije naišlo na odobravanje odbornika, a i građani su jasno rekli da takvo nešto ne dolazi u obzir. Imali smo stav i da gradonačelnik nije povukao ovu tačku jasno bi mu dali do znanja da takva odluka mora da prođe javni uvid, odnosno da njen nacrt bude i pred udruženjima za zaštitu životinja i pred ZEV-ovima i republičkih institucija", kaže Ninković.

On je naglasio da je gradonačelnik kao predlagač pokušao da isforsira kladionice kroz dvije odluke – o taksama i o reklamiranju na teritoriji grada, što je izazvalo reakciju ljudi koji se bave reklamiranjem, odnosno posjeduju reklamne površine.

"Komisije zauzimaju stav da to nije dobro i da tako nećemo pomoći ljudima koji imaju površine za oglašavanje, niti će se postići efekat da kladionice nisu blizu škola. Sve i da fizički udaljimo neku od kladionica, ostaju kiosci na kojima je moguće kupiti elektronsku dopunu. Čini se da je na sceni pokušaj privilegovanja određenih firmi, a sve pod plaštom brige o djeci", naveo je Ninković.

On je rekao da će skupštinska većina postaviti pitanje gradonačelniku Drašku Stanivukoviću - ko je izdao rješenje da se postave te reklame na tim objektima i upotrebnu dozvolu za rad tih objekata u tim zgradama.

"Nisu to odbornici, nije to Skupština grada, jasno je da je to radila Gradska uprava i onda vidimo da gradonačelnik jedno priča, a drugo radi, dok mu je nešto treće posrijedi", naglasio je Ninković.

Redovna sjednica Skupštine grada predviđena je sutra od 9.00 časova.