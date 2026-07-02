"Pump track" staza nije završila u javnim nabavkama, ali jeste na Fejsbuku

Prvo na društvene mreže pa tek onda u proceduru. Na ovaj način bi se mogao opisati rad Gradske uprave Banjaluka.

Da su promocija i marketing iznad zakonom utvrđenih procedura, pokazatelj su projekti kojima se rukovodstvo Gradske uprave Banjaluka hvali putem medija i društvenih mreža kako gradskih tako i privatnih dok se pomenuti projekti ne mogu naći u zakonskoj proceduri.

Tako da pored već poznatih projekata poput spomenika Knezu Lazaru, koji je pompezno najavljen, topio se u livnici, ali dokumentacije u javnim nabavkama za njega nije bilo do prije par dana, a pomenuti se dosta duže izrađuje.

Banja Luka Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

Tako i famozna „pump track“ staza, a koja se gradi kod TC „Delta“ i za čiju izgradnju će prema najavama gradonačelnika Draška Stanivukovića biti utrošeno čak 350.000 KM.

Koliko projekat košta, gdje se nalazi, na koliko kvadratnih metara su informacije koje možete pronaći na mrežama prvog čovjeka Banjaluke, ali ne i na zvaničnom sajtu Grada Banjaluka.

Kako poručuju iz Grada, projekat je nastao na osnovu želja najmlađih. Prema tvrdnjama nadležnih Gradske uprave, oni se trude da saslušaju i realizuju želje građana.

Na spisku želja građana, kojima se vode nadležni najvećeg grada Republike Srpske očigledno još uvijek nema problema koji se tiču vodosnabdijevanja, infrastrukture, posječenih stabala u gradu, a za čiju sječu još uvijek nisu pronađeni počinioci.

Probleme vodosnabdijevanja Grad neće očigledno riješiti ni ovo ljeto, ali ćete imati priliku da se na 3.000 m2 zabavljate na šarenoj stazi i bar na taj način skrenete pažnju sa svakodnevnice.

S obzirom da mi nismo pronašli zvaničnu javnu nabavku za „pump track“ stazu, pitali smo nadležne u Gradskoj upravi Banjaluka, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.

Možda se "zagubila" negdje u mnogobrojnim projektima...