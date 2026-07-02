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Ninković: Nedopustivo da potkozarska sela nemaju vodu

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 13:45

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Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић
Foto: ATV

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković najavio je da će, ukoliko Gradska uprava ne riješi problem vodosnabdijevanja u potkozarskim selima, sazvati vanrednu sjednicu gradskog parlamenta o ovom pitanju jer je nedopustivo da ljudi koji žive blizu grada nemaju vodu svake izborne godine.

"Ako se Gradska uprava ne uozbilji i ne riješi ovo pitanje na adekvatan način, bojim se da ćemo morati imati vanrednu sjednicu da raspravljamo o tim problemima, jer prosto je nedopustivo da svake izborne godine ljudi u potkozarskim selima imaju problem sa vodom", izjavio je Srni Ninković.

On je rekao da se, ukoliko bude riješeno pitanje vodosnabdijevanja, već početkom oktobra, poslije opštih izbora može očekivati prva redovna sjednica Skupštine grada nakon ljetne pauze.

Stanovnici više banjalučkih mjesnih zajednice i ovog ljeta muku muče sa vodom.

Dio stanovnika banjalučke mjesne zajednice Piskavica u nižim zonama dobio je u ponedjeljak, 29. juna, vodu nakon sedam dana.

Predsjednik mjesne zajednice Piskavica Aleksandar Šibarević rekao je iz banjalučkog "Vodovoda" obećali da će pokušati da obezbijede da u Piskavici ne dolazi do redukcije vode i da se sistem puni tokom čitavog dana.

"Sa delegacijom preduzeća `Vodovod` obišli smo seoski vodovod koji će se polako vrati u funkciju kao jednu od rezervnih opcija", rekao je on.

Iz banjalučkog "Vodovoda" saopštili su da se primjenjuju kontrolisane isporuke vode za naselja koja se snabdijevaju iz rezervoara "Prijakovci" i "Ramići", s ciljem očuvanja stabilnosti sistema vodosnabdijevanja.

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Tagovi :

Ljubo Ninković

Skupština grada Banjaluka

Vodosnabdijevanje

Voda

potkozarje

Komentari (3)

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