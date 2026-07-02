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Sutra u Banjaluci izmjena režima saobraćaja

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 16:32

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Сутра у Бањалуци измјена режима саобраћаја
Foto: ATV

Sutra, 3. jula će doći do obustave saobraćaja u Banjaluci, saopšteno je iz Od‌jeljenja za saobraćaj i puteve.

Kako se navodi, saobraćaj će će biti obustavljen u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, u vremenu od 18 do 24 časa, povodom obilježavanja "100 godina od osnivanja FK Borac", saopšteno je iz Od‌jeljenja za saobraćaj i puteve.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom, dodaju iz Od‌jeljenja.

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Ističu da će za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja biti vršeno se na propisan način od strane pripadnika MUP-a Republike Srpske.

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Tagovi :

saobraćaj

Banjaluka

obustava saobraćaja

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