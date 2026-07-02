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Obećano novo vozilo za dijalizne pacijente u Nevesinju

Autor:

Bojan Nosović
02.07.2026 19:58

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Хитна, санитарно возило
Foto: ATV

Priča o patnji dijaliznih pacijenata iz Nevesinja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Reakcije, poruke i pozivi stižu sa svih strana, stižu i od nadležnih.

Od njih je najviše pravdanja. Stiglo je i jedno konkretno rješenje i to iz nevesinjskog Doma zdravlja. Novac koji je bio namijenjen za novi rendgen ide za nabavku novog kombija, rendgen je obećalo resorno Ministarstvo.

"Mi smo u dogovoru sa lokalnom zajednicom i načelnikom već ta sredstva preusmjerili za kupovinu novog putničkog auta tj kombija za dijalizne pacijente. Mi ćemo čim promjenimo plan javnih nabavki i usvojimo rebalans budžeta krenuti u javnu nabavku to je najdalje u roku od dva mjeseca", rekao je pomoćnik direktora Doma zdravlja Nevesinje Milosav Uljarević.

Pomoći ćemo tim ljudima, poručio je danas nevesinjski načelnik. Milenko Avdalović podsjeća da je u budžetu obezbijeđeno 50.000 maraka.

Iz Ministarstva zdravlja nam objašnjavaju da je formiran Zavod za dijalizu i da vozila kupuju domovi zdravlja. Tu su da pripomognu što su kažu i do sada radili.

"Kada su u pitanju sanitetska i vozila za prevoz pacijenata iz djelokruga rada domova

zdravlja, podsjećamo da je u pitanju nadležnost lokalnih zajednica, te da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kroz različite vidove ulaganja, donacija i sufinansiranja, pružilo značajnu podršku lokalnim zajednicama i ovim ustanovama širom Republike Srpske, kako bi se unaprijedili njihovi vozni parkovi, što je i dalje naše opredjeljenje. U skladu sa tim, opredijeljeni smo da se i za problem koji navodite, u saradnji sa lokalnim vlastima, pronađe zajedničko rješenje", saopštili Ministarstvo zdravlja Republike Srpske.

Do rješenja da se dijaliza prima u Nevesinju je teško zaključuje se iz današnjih izjava zdravstvenih čelnika. Za tako nešto potrebno je ispuniti više uslova od opreme, prostora do adekvatnog ljekarskog kadra.

"To je jedan ozbiljan projekat i svjedoci smo da u u Republici Srpskoj i one bolnice koje su imale do sada dijalizne centre sada se ti dijalizni centri preuzimaju od Zavoda za dijalizu i transplataciju Republike Srpske. Ne bježim od toga da može da se razmišlja o pokretanju takvog projekta ali tek nakon adekvatne analize", kazao je direktor Bolnice Nevesinje Velibor Milivojević.

Reagovao je i direktor trebinjske Bolnice, Nedeljko Lambeta poziva pacijente na sastanak i kaže da će se od Nove godine dijaliza primati u novoj Bolnici.

Osam pacijenata iz Nevesinja ATV su se požalili i rekli da tri puta sedmično u kombiju bez klime na dijalizu idu u Trebinje i dnevno pređu oko 200 kilometara. Svoj život opisuju kao muku i patnje traže novo vozilo i dijalizu u svojoj opštini.

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Nevesinje

vozači saniteta

Dijaliza

Republika Srpska

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