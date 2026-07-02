Logo

Mladiću (22) u Mostaru petarda pukla u ruci

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 17:01

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Strani državljanin, 22-godišnji Irac, povrijeđen je u Mostaru nakon što je došlo do eksplozije pirotehničkog sredstva, potvrđeno je iz Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“.

Kako navode iz bolnice, pacijent je primljen u noći sa srijede na četvrtak oko 3 sata ujutro s ranom na lijevoj šaci. Na prijemu je bio pri svijesti, orijentisan i komunikativan.

Ljekari su mu sanirali povredu, očistili ranu i ušili je, nakon čega je pušten kući, a narednog jutra se javio na kontrolni pregled.

Iz bolnice je istaknuto i upozorenje građanima na opasnosti korištenja pirotehnike, posebno među mladima. Specijalist ortopedije dr. Fikret Fajić naglasio je da se često bilježe teške povrede šake, naročito palca, koji ima ključnu ulogu u funkciji ruke, te je pozvao građane da izbjegavaju korištenje pirotehničkih sredstava, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mostar

Petarde

pacijent

povreda

Komentari (0)

Pročitajte više

Застава Црна Гора

Region

Crna Gora: Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra

20 min

0
vrućina sunce toplota

Svijet

Katastrofa u Holandiji: Od posljedica vrućine umrlo 480 osoba

28 min

0
Вода

Zdravlje

Tokom velikih vrućina nije dovoljno piti samo vodu: Šta tijelu nedostaje kada se znojimo?

36 min

0
Сутра у Бањалуци измјена режима саобраћаја

Banja Luka

Sutra u Banjaluci izmjena režima saobraćaja

47 min

0

Više iz rubrike

Ријека Уна

Gradovi i opštine

Potraga na Uni: Jedno lice ispalo iz čamca u Kozarskoj Dubici

56 min

0
Хитна, санитарно возило

Gradovi i opštine

Patnja dijaliznih pacijenata iz Nevesinja: U pokvarenom kombiju bez klime idu po spas

20 h

0
Бивши предсједник Општинског одбора ДНС-а Гацко, Жељко Тепавчевић на конференцији за медије

Gradovi i opštine

Željko Tepavčević podnio ostavku na sve funkcije u DNS-u

1 d

0
Полиција упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

Gradovi i opštine

Policija upozorava građane: Ove greške nikako ne pravite prije odlaska na odmor

1 d

0

  • Najnovije

17

15

Mladići brutalno pretučeni u kafiću: Napadači ih pronašli iza šanka

17

12

Na ivici smrti rekli "da": Filmska prosidba na 443 metra visine završila hapšenjem

17

10

Centar dana, 02.07.2026.

17

01

Mladiću (22) u Mostaru petarda pukla u ruci

16

59

Crna Gora: Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima