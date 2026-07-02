Mladiću (22) u Mostaru petarda pukla u ruci

Autor:ATV redakcija
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Strani državljanin, 22-godišnji Irac, povrijeđen je u Mostaru nakon što je došlo do eksplozije pirotehničkog sredstva, potvrđeno je iz Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“.
Kako navode iz bolnice, pacijent je primljen u noći sa srijede na četvrtak oko 3 sata ujutro s ranom na lijevoj šaci. Na prijemu je bio pri svijesti, orijentisan i komunikativan.
Ljekari su mu sanirali povredu, očistili ranu i ušili je, nakon čega je pušten kući, a narednog jutra se javio na kontrolni pregled.
Iz bolnice je istaknuto i upozorenje građanima na opasnosti korištenja pirotehnike, posebno među mladima. Specijalist ortopedije dr. Fikret Fajić naglasio je da se često bilježe teške povrede šake, naročito palca, koji ima ključnu ulogu u funkciji ruke, te je pozvao građane da izbjegavaju korištenje pirotehničkih sredstava, prenosi Avaz.
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