Mladiću (22) u Mostaru petarda pukla u ruci

Strani državljanin, 22-godišnji Irac, povrijeđen je u Mostaru nakon što je došlo do eksplozije pirotehničkog sredstva, potvrđeno je iz Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“.

Kako navode iz bolnice, pacijent je primljen u noći sa srijede na četvrtak oko 3 sata ujutro s ranom na lijevoj šaci. Na prijemu je bio pri svijesti, orijentisan i komunikativan.

Ljekari su mu sanirali povredu, očistili ranu i ušili je, nakon čega je pušten kući, a narednog jutra se javio na kontrolni pregled.

Iz bolnice je istaknuto i upozorenje građanima na opasnosti korištenja pirotehnike, posebno među mladima. Specijalist ortopedije dr. Fikret Fajić naglasio je da se često bilježe teške povrede šake, naročito palca, koji ima ključnu ulogu u funkciji ruke, te je pozvao građane da izbjegavaju korištenje pirotehničkih sredstava, prenosi Avaz.